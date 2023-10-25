Рогозін хотів ударити по Україні космічною ракетою: BILD оприлюднив запис розмови

У РФ хотіли завдати удару по українському місту ракетою-носієм, яку використовують для польотів у космос. Свідченням цього є запис телефонної розмови ексочільника "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна з Дмитром Барановим – гендиректором ракетно-космічного центру "Прогрес".

Про це пише BILD.

Про що говорили чиновники

Як зазначають у виданні, від початку січня 2023 року вони обговорювали технічні деталі організації удару по великому місту України за допомогою ракети-носія, яку зазвичай запускають у космос. Співрозмовники вирішили, що найкраще запустити її з космодрому в Плесецьку з вибухівкою на борту.

"Злетіти й полетіти туди, куди ми хочемо – взагалі не питання. Питання в тому, щоб те, що закидається, долітало до землі й не згорало. Тому що швидкість більше ніж 6 км/сек – це майже космічна швидкість, повернення в атмосферу", – каже Баранов.

Рогозін почав думати, як це можна змінити, і згадав так звані "МІТівські іграшки" – йдеться про "Московський інститут теплотехніки". Так, він порадився з генеральним конструктором корпорації Юрієм Соломоновим, і рішення вдалося відшукати.

Запуск мав ще один ризик. Йшлося про те, що частини ракети можуть впасти на територію РФ. Не менш важливим фактором було те, що похибка під час удару може становити від 50 до 100 км.

За словами Баранова, на підготовку операції знадобиться близько 6 місяців. Рогозін приймає інформацію та обіцяє передати її "великому й жахливому" – так ексголова "Роскосмосу" називає кремлівського диктатора Володимира Путіна. "Велика штука, яка може прилетіти з Архангельської області", каже чиновник, доволі зацікавила адміністрацію президента РФ.

Аналітики BILD стверджують, що президента РФ був у курсі підготовленого плану від 16 січня. Проте його реакція на пропозицію наразі невідома.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував ідею Рогозіна. За його словами, мрії РФ запускати ракети з космосу по Україні залишаться мріями.

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