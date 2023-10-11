Рогозін написав донос на олігарха Фрідмана, який повернувся в Москву

Російського мільярдера, який був власником “Альфа-банк Україна” (тепер - Sense Bank) ексочільник “Роскосмосу” підозрює у фінансуванні ЗСУ.

Російського олігарха Михайла Фрідмана, який повернувся до столиці держави-агресорки Москви, у Росії зустріли непривітно. Колишній керівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, який нещодавно був призначений сенатором від окупованої частини Запорізької області, вимагає від Слідчого комітету, Генпрокуратури та ФСБ перевірити мілярдера на фінансування української армії.

Про це сам Рогозін повідомив російським пропагандистам.

Теперішній російський “сенатор”, який в грудні минулого року отримав осколкові поранення під час святкування свого дня народження у тимчасово окупованому Донецьку, наголосив, що фінансування ЗСУ “підпадає під жорстку статтю” Кримінального кодексу.

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Про повернення Фрідмана із Британії, де він жив останнім часом, стало відомо ще 9 жовтня. Тепер він перебуває у Москві і “планує відвідувати Росію регулярно”, заявили у заснованій бізнесменом “Альфа-Груп”.

Сам Фрідман уточнив , що тиждень тому переїхав до Ізраїлю, але був змушений відлетіти до Москви через напад бойовиків ХАМАС на країну. “Коли все вляжеться, я планую повернутися до Ізраїлю і жити там постійно. Неможливо жити у Великій Британії під санкціями”, — повідомив він.

Перед поверненням до Москви мільярдер вів кулуарні переговори, щоб оцінити потенційну реакцію суспільства та правоохоронних органів. Спікер Кремля Дмитро Пєсков говорив, що Фрідман – росіянин і “може повертатися, тут жити, звідси їхати як будь-який громадянин”.

У чому звинувачують Фрідмана

Михайло Фрідман, який народився в українському Львові, виїхав з Росії після початку війни в Україні. У листі до співробітників він називав війну “трагедією” і закликав зупинити “кровопролиття”, проте публічно проти вторгнення не висловлювався.

Майже одразу мільярдер потрапив до чорних списків ЄС та Великобританії, а пізніше й США. Свого часу бізнесмен пропонував переказати один мільярд доларів на допомогу Україні в обмін на зняття європейських санкцій.

Також Фрідман заявляв про готовність подарувати Sense Bank (колишній “Альфа-банк Україна”) державі. Зрештою, ця банківська установа була примусово націоналізована у липні 2023 року. А в серпні прокуратура України порушила кримінальну справу проти Фрідмана за підозрою у виведенні за кордон із Sense Bank 700 млн гривень.

На початку вересня СБУ оголосила бізнесмену підозру за кримінальною статтею про фінансування війни. 6 жовтня суд заарештував усі активи компаній, що належать мільярдеру та його партнерам Петру Авену та Андрію Косогову, на 17 млрд гривень.

Фрідман також зазнав переслідування у Великій Британії. У грудні 2022 року в його будинку в Лондоні пройшов обшук у рамках справи про ухилення від санкцій та шахрайство. Бізнесмена затримали та одягли на нього наручники. Але пізніше справу припинили, оскільки ордер на обшук було оформлено з порушеннями.

У Росії Фрідмана та його бізнес-партнера Петра Авена підозрюють в тому, що, домагаючись зняття санкцій США та ЄС, вони все таки перевели на допомогу Україні 150 млн євро.

Мільярдеру в РФ може загрожувати справа за статтями про "дискредитацію армії" та держзраду. Остання передбачає покарання до довічного ув'язнення.

Нагадаємо, на другому році війни в Україні досі не конфісковані підприємства, які прямо чи опосередковано належать 25 російським олігархам.

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