Рок-музикант Борис Гребенщиков назвав "ганьбою Росії" тих, хто почав війну проти України: відео

Рок-музикант Борис Гребенщиков назвав "ганьбою Росії" тих, хто почав війну проти України: відео

Російську агресію 68-річний артист вважає безумством.

Рок-музикант із російського Санкт-Петербурга Борис Гребенщиков висловив своє ставлення до руйнівної війни, яку розпочав на території України президент РФ Володимир Путін.

У понеділок, 28 лютого, він опублікував з цього приводу відео на своїй Facebook-сторінці.

“Війна між Росією та Україною — це безумство. А люди, які розв’язали її — ганьба Росії”, - говорить у короткому ролику 68-річний ветеран рок-сцени.

Трохи раніше музикант опублікував у соцмережі пост зі схожим текстом від імені групи “Акваріум”, незмінним лідером якої Борис Гребенщиков є вже 50 років.

Всього за декілька годин це відео зібрало майже 20 тисяч вподобань та понад тисячу коментарів. Зокрема, під цим постом активно залишають свої коментарі українці, переважно дякуючи за позицію Гребенщикова. Дехто, щоправда, дорікає Борису Борисовичу за надмірну м’якість висловлювань.

“Наші хлопці "голими" руками танки РФ зупиняють, а ви боїтеся поліцейських із кийками”, - пишуть у коментарях з приводу млявих антивоєнних протестів у Росії, які легко розганяє ОМОН.

Очевидним позитивом цього посту в соцмережі є те, що автор не цензурує їх. У такий спосіб у російських читачів сторінки Бориса Гребенщикова є можливість дізнатися про справжній стан справ на війні Росії з Україною — бомбардування українських міст, постраждалих серед цивільного населення та втрати, які несе російська армія.

На жаль, останнім часом Facebook на території РФ працює повільно через застосовані Роскомнаглядом обмеження. Російський орган контролю запровадив їх, тому що Facebook заборонив російським державним пропагандистським ЗМІ розміщувати рекламу та монетизувати її на цій платформі.

Читайте також: