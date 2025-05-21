Викрито чергову шпигунську мережу РФ / © Pexels

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Шпигунів, які роками працювали на Кремль у США та Європі, викрили в Бразилії. Там вони жили, видаючи себе за інших осіб, і шпигували на користь Кремля в інших країнах.

Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.

Росія використовувала Бразилію як «стартову точку» для групи шпигунів — там вони легалізовувалися через отримання документів, обростали зв’язками, відточували деталі біографії, а згодои перебиралися до США, Європи або до країн Близького Сходу для здійснення там операцій на користь Кремля.

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За кілька місяців після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну ЦРУ передало бразильській поліції термінове повідомлення про те, що до Нідерландів на стажування до Міжнародного кримінального суду в Гаазі прибув російський шпигун із документами на ім’я Віктор Мюллер Феррейра. Однак місцеві прикордонники відмовили йому у в’їзді і чоловікові довелося повернутися до Сан-Паулу.

Бразильські поліцейські негайно заарештували його за звинуваченням у фальсифікації документів. Однак під час перевірки виявилося, що всі документи, які використовував шпигун, — справжні. Як з’ясували поліцейські, справжнє прізвище затриманого — Черкасов.

Йому вдалося отримати бразильське свідоцтво про народження, використовуючи лазівку, передбачену для жителів сільської місцевості. Йдеться про те, що влада може видати документ будь-кому, хто в присутності двох свідків заявить про те, що народжений принаймні від одного громадянина Бразилії. А свідоцтво про народження, своєю чергою, дало змогу Черкасову отримати паспорт Бразилії та інші необхідні документи.

Як працює схема російського шпигунства

Розслідувачі пояснюють, що російські громадяни у Бразилії живуть під вигаданими ім’енами, і навть разом зі своїми дружинами, коханками, подругами (які також можуть бути шпигунками). Зазвичай росіяни прикриваються веденням бізнесу.

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Деяким вдається втекти від правосуддя, проти інших Бразилія порушила кримінальні справи. Поодиноких шпигунів засуджують до реального терміну.

Водночас Бразилія розіслала через Інтерпол усім країнам-учасницям організації сповіщення, в яких запитувала інформацію про викритих шпигунів, і повідомляла, що ці люди перебувають під слідством за фальсифікацію документів. Завдяки цьому вони більше не зможуть працювати під прикриттям, підсумували в NYT.

Нагадаємо, СБУ викрила агентів воєнної розвідки Угорщини. Агентура діяла на Закарпатті, збирала дані про оборону регіону та настрої населення.

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