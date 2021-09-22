Рокове святкування: у Бразилії чоловік загинув на власному дні народження через баклажку з пивом

Рокове святкування: у Бразилії чоловік загинув на власному дні народження через баклажку з пивом

Чоловік не хотів чекати на спеціаліста, щоб відкрили баклажку.

43-річний бразилець загинув на власному дні народження, намагаючись налити напій з несправної пивної баклажки.

Про це повідомляє Metro.

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Гілсон Ду Насіменту замовив баклажку пива на власний день народження. Коли він спробував розлити напій, то у нього нічого не вийшло - з крана йшла тільки піна. Чоловік зателефонував до компанії, де купив пиво, і поскаржився на несправність.

За словами племінниці Насіменту, в компанії сказали, що приїде фахівець. Однак бразилець спробував усунути несправність сам, але за декілька секунд стався вибух. Уламки металу поцілили Насіменту в голову, і він загинув на місці.

Адвокат фірми стверджує, що оператор попросив загиблого не чіпати баклажку самому, а дочекатися приїзду фахівця.

У поліції поки класифікують подію як нещасний випадок, проте перевірка триває.

Нагадаємо, в ізраїльському місті Тайбе внаслідок стрілянини під час весілля загинула одна людина, а ще п'ятеро отримали поранення.

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