Росатомфлот, алмази і Тінькоф банк: Японія запровадила потужні санкції проти Росії

Японія представила новий санкційний пакет проти РФ, у який потрапили ще 12 людей та 36 організацій.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Санкції передбачають заморожування активів, блокування рахунків, та експортні обмеження.

Під них, зокрема, потрапили:

Росатомфлот;

Тінькоф банк;

Новатор;

Аероскан;

Калашніков;

Уралвагонзавод;

Алмаз-антей;

Федоренко табір "Артек" та чиновники, пов‘язані з викраденням дітей.

Крім того, новими санкціями Японія заборонила імпорт алмазів з Росії.

Нагадаємо, раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про потужну санкційну підтримку партнерів проти Російської Федерації. Зазначається, що у цих пакетах враховані пропозиції групи Макфола-Єрмака. Обмеження, запровадили, зокрема, США, Британія, Канада та Євросоюз.

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