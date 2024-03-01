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Росатомфлот, алмази і Тінькоф банк: Японія запровадила потужні санкції проти Росії

Росатомфлот, алмази і Тінькоф банк: Японія запровадила потужні санкції проти Росії

Японія запровадила потужні санкції проти Росії / Фото: Associated Press

Японія запровадила нові санкції проти країни-агресорки РФ.

Японія представила новий санкційний пакет проти РФ, у який потрапили ще 12 людей та 36 організацій.

Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Санкції передбачають заморожування активів, блокування рахунків, та експортні обмеження.  

Під них, зокрема, потрапили: 

  • Росатомфлот;
  • Тінькоф банк;
  • Новатор;
  • Аероскан;
  • Калашніков;
  • Уралвагонзавод;
  • Алмаз-антей;
  • Федоренко табір "Артек" та чиновники, пов‘язані з викраденням дітей.

Крім того, новими санкціями Японія заборонила імпорт алмазів з Росії.

Нагадаємо, раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про потужну санкційну підтримку партнерів проти Російської Федерації.  Зазначається, що у цих пакетах враховані пропозиції групи Макфола-Єрмака. Обмеження, запровадили, зокрема, США, Британія, Канада та Євросоюз.

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