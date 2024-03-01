Росатомфлот, алмази і Тінькоф банк: Японія запровадила потужні санкції проти Росії

Японія запровадила нові санкції проти країни-агресорки РФ.
Японія представила новий санкційний пакет проти РФ, у який потрапили ще 12 людей та 36 організацій.
Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
Санкції передбачають заморожування активів, блокування рахунків, та експортні обмеження.
Під них, зокрема, потрапили:
- Росатомфлот;
- Тінькоф банк;
- Новатор;
- Аероскан;
- Калашніков;
- Уралвагонзавод;
- Алмаз-антей;
- Федоренко табір "Артек" та чиновники, пов‘язані з викраденням дітей.
Крім того, новими санкціями Японія заборонила імпорт алмазів з Росії.
Нагадаємо, раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів про потужну санкційну підтримку партнерів проти Російської Федерації. Зазначається, що у цих пакетах враховані пропозиції групи Макфола-Єрмака. Обмеження, запровадили, зокрема, США, Британія, Канада та Євросоюз.
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