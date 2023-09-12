"Росгвардія" може вербувати ув’язнених колишніх "вагнерівців": в ISW пояснили для чого

"вагнерівців" приймають у "Росгвардію" після після низки тестів і атестатів.

Ймовірно, "Росгвардія" вербує раніше ув’язнених колишніх бійців із "Вагнера" для підкорення російських найманців та заодно зміцнити внутрішню безпеку Росії.

Про це інформує американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на російське опозиційне видання iStories.

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Зазначається, що родичі раніше ув'язнених колишніх бійців "Вагнера розповіли, що деякі з їхніх родичів отримали запрошення служити в "Росгвардії" після низки тестів і атестатів. Силова структура Путіна просить колишніх російських найманців пройти перевірку та надати документи про офіційне помилування засуджених, а також документи про укладення ними контрактів з "Вагнером".

Як пише iStories, бійці "Росгвардії" розповідають, що разом із ними "служать" колишні "вагнерівці". Один із силовиків із 2-го батальйону мосвовського підрозділу повідомив, що в його підрозділі є колишні бійці "Вагнера". Ще один військовослужбовець "Росгвардії" з Ростова-на-Дону заявив, що його підрозділ відправив колишніх бойовиків охороняти "стратегічні об’єкти" в окупованій Україні.

"Можливе активне вербування "Росгвардією" колишніх бійців "Вагнера" заслуговує на увагу на тлі нещодавніх зусиль російського керівництва посилити роль як внутрішнього органу безпеки після збройного повстання Пригожина 24 червня", - зазначили в ISW.

Нагадаємо, керівник ГУР Кирило Буданов назвав єдиний варіант завершення війни в Україні.

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