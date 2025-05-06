Президент Росії Володимир Путін біля Кремля / © Associated Press

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Росія посилить втручання у зовнішню політику країн Євросоюзу і НАТО задля політичного впливу на блокування необхідної Україні логістики.

Про це повідомив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Служба зовнішньої розвідки Росії отримала завдання нарощувати кількість агентів впливу у країнах-сусідах України. Мета — політичний вплив на блокування необхідної Україні логістики.

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Відповідно, вказав Коваленко, Росія посилить втручання у зовнішню політику країн ЄС та НАТО. Зазначається, що це пряма державна політика Москви ближчими роками.

Окрім того, Росія збирається втручатися у політичні процеси у Молдові.

До слова, напередодні стало відомо, що у Греції затримали російського шпигуна. Він стежив за переміщенням військових вантажів, що відправлялися до України.

Окрім того, у Головному управлінні розвідки Міноборони України інформували, що РФ надалі намагається розхитати єдність українського суспільства. Задля цього Кремль визначив нових кураторів РПЦ, відповідальних за просування ідей «русского міра» в Україні.