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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Росія активізує агентів впливу у ЄС для блокування логістики України — ЦПД

Український ЦПД попереджає про посилення втручання Росії у зовнішню політику країн Євросоюзу та НАТО.

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Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Президент Росії Володимир Путін біля Кремля

Президент Росії Володимир Путін біля Кремля / © Associated Press

Росія посилить втручання у зовнішню політику країн Євросоюзу і НАТО задля політичного впливу на блокування необхідної Україні логістики.

Про це повідомив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Служба зовнішньої розвідки Росії отримала завдання нарощувати кількість агентів впливу у країнах-сусідах України. Мета — політичний вплив на блокування необхідної Україні логістики.

Відповідно, вказав Коваленко, Росія посилить втручання у зовнішню політику країн ЄС та НАТО. Зазначається, що це пряма державна політика Москви ближчими роками.

Окрім того, Росія збирається втручатися у політичні процеси у Молдові.

До слова, напередодні стало відомо, що у Греції затримали російського шпигуна. Він стежив за переміщенням військових вантажів, що відправлялися до України.

Окрім того, у Головному управлінні розвідки Міноборони України інформували, що РФ надалі намагається розхитати єдність українського суспільства. Задля цього Кремль визначив нових кураторів РПЦ, відповідальних за просування ідей «русского міра» в Україні.

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