Росія атакує НАТО в космосі: FT про космічний параліч для європейських супутників

Європейські посадовці б’ють на сполох: російські апарати серії «Луч» роками переслідують стратегічні супутники над континентом. Експерти побоюються, що Москва навчилася перехоплювати командні канали та може спричинити падіння космічних об’єктів.

Про це йдеться у статті Financial Times.

Європейські представники у сфері безпеки переконані, що два російські космічні апарати здійснили перехоплення зв’язку щонайменше з десятком стратегічно важливих супутників, які працюють над Європою.

За оцінками посадовців, ці ймовірні перехоплення, про які раніше публічно не повідомляли, становлять загрозу не лише для збереження конфіденційних даних, що передаються через супутники, а й можуть відкрити Москві можливості для впливу на їхні орбітальні параметри або навіть призвести до їхнього падіння.

Підозрілі маневри російських апаратів «Луч-1» та «Луч-2»

Упродовж останніх трьох років російські космічні апарати значно посилили активність із супроводження європейських супутників. Це відбувається на тлі різкого загострення відносин між Кремлем і Заходом після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Західні військові та цивільні структури, відповідальні за космос, уже кілька років поспіль відстежують дії «Луч-1» та «Луч-2» — двох російських об’єктів, які неодноразово виконували підозрілі маневри на орбіті. Обидва апарати здійснювали небезпечні зближення з низкою ключових європейських геостаціонарних супутників. Ці супутники працюють на великій висоті над Землею та забезпечують зв’язок для Європи, включно з Великою Британією, а також для значних регіонів Африки та Близького Сходу.

Як свідчать орбітальні дані та результати спостережень із наземних телескопів, російські апарати залишалися поблизу супутників тижнями, особливо активно протягом останніх трьох років. Від часу запуску 2023 року«Луч-2» зблизився з 17 європейськими супутниками.

Супутники РФ підозрюються у радіоелектронній розвідці

«Обидва супутники підозрюються у веденні SIGINT-діяльності [радіоелектронної розвідки]», — повідомив керівник космічного командування бундесверу, генерал-майор Міхаель Траут, маючи на увазі практику тривалого перебування російських апаратів поряд із західними супутниками зв’язку.

Один із європейських високопосадовців з розвідки заявив, що апарати серії «Луч» майже напевно прагнули розміститися у межах вузького конуса інформаційних променів, які надходять із наземних станцій управління до супутників.

Росія здатна знищити європейські супутники

За його словами, особливе занепокоєння викликає те, що чутлива інформація — зокрема командні сигнали для європейських супутників — часто передається без шифрування. Причина в тому, що багато апаратів були запущені багато років тому й не мають сучасних бортових комп’ютерів або захищених систем шифрування.

У результаті такі супутники стають уразливими до подальшого втручання або навіть знищення, якщо противник заздалегідь зафіксує їхні командні дані.

Гібридна війна у космосі

Активність у космосі відбувається паралельно з нарощуванням Росією гібридної війни проти Європи, зокрема через диверсійні дії — такі як пошкодження підводних інтернет-кабелів та енергетичної інфраструктури. Розвідувальні та військові структури дедалі частіше висловлюють побоювання, що Кремль може поширити подібну підривну діяльність і на космічний простір, причому відповідні спроможності вже перебувають у стадії розроблення.

Хоча подібні технології мають і Китай, і США, саме Росія володіє однією з найрозвиненіших програм космічного шпигунства та демонструє особливо агресивну поведінку, використовуючи свої апарати для систематичного стеження за супутниками.

«Супутникові мережі — це ахіллесова п’ята сучасних суспільств. Той, хто атакує їх, може паралізувати цілі держави. Російська діяльність є фундаментальною загрозою для всіх нас, особливо в космосі. Загрозою, яку ми більше не можемо ігнорувати», — наголосив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у виступі у вересні минулого року.

Супутники, до яких наближалися «Луч-1» і «Луч-2», переважно виконують цивільні функції, зокрема забезпечують супутникове телебачення. Водночас через них передається чутлива урядова інформація, а також відбуваються окремі військові комунікації.

Європейський розвідник зазначив, що «Луч-1» і «Луч-2» навряд чи здатні безпосередньо глушити або фізично знищувати супутники. Однак вони, ймовірно, надали Росії значний масив даних про те, як подібні системи можна вивести з ладу — як із землі, так і безпосередньо на орбіті.

Апарати «Луч» могли перехопити «командний канал» супутників, до яких наближалися

Генерал-майор Траут припускає, що апарати «Луч» перехопили «командний канал» супутників, до яких наближалися. Йдеться про канал зв’язку між супутником і наземними центрами управління, який дозволяє змінювати орбіту.

Експерти вважають, що, володіючи такою інформацією, Росія могла б імітувати дії наземних операторів і надсилати фальшиві команди на супутники, втручаючись у роботу двигунів, які використовуються для незначних орбітальних корекцій.

Ці самі двигуни можуть бути задіяні для виведення супутника з правильної орієнтації, його неконтрольованого дрейфу або навіть падіння на Землю.

Дані, зібрані «Луч-1» і «Луч-2», також здатні допомогти Росії організовувати менш помітні атаки на західні інтереси. Спостереження за супутниками дозволяє визначити, хто саме ними користується та де вони застосовуються, що згодом може бути використано для точкових операцій із наземного глушіння або кібератак.

Апарати серії «Луч» «маневрували та "паркувалися" поруч із геостаціонарними супутниками, часто на багато місяців», пояснила Белінда Маршан, головна наукова директорка американської компанії Slingshot Aerospace, яка відстежує космічні об’єкти за допомогою наземних сенсорів і технологій штучного інтелекту.

Вона також зазначила, що наразі «Луч-2» перебуває «в безпосередній близькості» до Intelsat 39 — великого геостаціонарного супутника, який забезпечує зв’язок для Європи та Африки.

За даними Slingshot, від моменту запуску 2023 року «Луч-2» перебував поруч щонайменше з 17 іншими геостаціонарними супутниками над Європою, які використовуються як у комерційних, так і в державних цілях.

«Вони відвідували одні й ті самі групи супутників, одних і тих самих операторів — отже, можна зробити висновок, що в них є конкретна мета або інтерес. Усі ці оператори пов’язані з НАТО. Навіть якщо вони не можуть розшифрувати повідомлення, вони однаково здатні витягнути величезну кількість інформації… наприклад, з’ясувати, як використовується супутник, або визначити розташування наземних терміналів», — зазначив Норбер Пуезен, старший орбітальний аналітик французької компанії Aldoria, яка також стежила за апаратами серії «Луч».

РФ запустила два нові супутники — «Космос 2589» «Космос 2590»

Пуезен також повідомив, що Росія, ймовірно, посилює розвідувальну діяльність у космосі, адже минулого року запустила два нові супутники — «Космос 2589» «Космос 2590». За його словами, ці апарати мають маневрові характеристики, подібні до «Луч-1» і «Луч-2».

Cosmos 2859 нині рухається до тієї ж орбітальної зони, де працюють геостаціонарні супутники, що обертаються приблизно на висоті 35 тис. км над Землею, повідомив Пуезен.

Водночас «Луч-1», імовірно, вже втратив працездатність. 30 січня наземні телескопи зафіксували явище, схоже на викид газу з апарата. Невдовзі після цього він, за наявними ознаками, частково розвалився.

«Схоже, усе почалося з проблем у системі руху», — зазначила Маршан, додавши, що після цього «безперечно відбулася фрагментація», а сам супутник «досі обертається без контролю».

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що майбутні війни переміщуються в космос, де США, Китай і Росія вже ведуть активні перегони озброєнь: від небезпечних маневрів супутників до розроблення ядерної зброї на орбіті. Пентагон під керівництвом Трампа планує проєкт «Золотий купол» вартістю 175 млрд дол. та розміщення ядерних реакторів на Місяці, залучаючи приватний сектор на чолі з Ілоном Маском. Космічні сили США вже довели свою ефективність у реальних операціях, забезпечуючи зв’язок та розвідку, які є «очима та вухами» сучасної армії. Проте експерти застерігають: знищення супутників під час конфлікту паралізує GPS, фінансові транзакції та зв’язок, що спричинить глобальну гуманітарну катастрофу для цивільного населення.