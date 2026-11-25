Очільник МЗС Естонії Маргус Цхакна

Реклама

У європейських країнах фіксують численні спроби диверсій на підприємствах оборонної промисловості, до організації яких причетні російські спецслужби. Для цього Москва залучає місцевих виконавців, зокрема намагається вербувати людей для підпалів оборонних підприємств.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цхакна на брифінгу під час офіційного візиту до Києва.

Реклама

За його словами, російські спецслужби систематично намагаються організовувати диверсії на території європейських держав, використовуючи завербованих виконавців.

Реклама

«Російські спецслужби залучають людей у Європі для підпалу підприємства нашої оборонної промисловості. У нас було багато таких спроб. Більшість ми відвернули», — розповів Цхакна.

Він наголосив, що європейські держави повинні виявляти всіх причетних до таких злочинів і притягувати їх до відповідальності. За словами міністра, затримання та ув’язнення виконавців диверсій є частиною протидії російській агресії.

Цхакна також наголосив, що російська диверсійна діяльність не обмежується країнами Балтії. За його словами, загроза поширюється на весь європейський континент, а серед останніх прикладів він згадав заяву уряду Данії про спробу вбивства, яку, за оцінками данської сторони, замовили російські спецслужби.

«Росія атакує Європу. Насправді Естонія й країни Балтії не на вершині списку», — зазначив глава естонського МЗС, наголосивши на масштабах загрози для інших європейських держав.

Реклама

Нагадаємо, у Данії двоє громадян країни, яких, за даними слідства, завербували російські спецслужби, готували вбивство відомого українського блогера та репера Слевіна Дадяна, відомого під псевдонімом Kyivstoner. Імовірний замах планували здійснити напередодні його концерту, однак поліція встигла зірвати підготовку.

Новини партнерів

Новини партнерів