Прапор Польщі. / © pixabay.com

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Під час масованої атаки на Україну вночі і зранку 20 листопада сусідня Польща оголосила повітряну тривогу у кількох воєводствах.

Про це повідомили Урядовий центр безпеки і Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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Близько 03600 мешканці Люблінського і Підкарпатського воєводств отримали термінові сповіщення від Урядового центру безпеки (RCB). У повідомленні зазначалося, що ситуацію контролюють.

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«Російська авіація атакує Україну. Ситуація контролюється. Підвищено готовність польської системи протиповітряної оборони. Очікуйте подальших оголошень», — йдеться у повідомленні RCB.

Менш ніж за годину Оперативне командування Збройних сил повідомило, що через російські удари по українській території задіяло необхідні сили та засоби системи ППО. У військовому командуванні зауважили, що ці заходи мають превентивний характер.

«Ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист польського повітряного простору, особливо в районах, що межують із зонами ризику», — наголосили в повідомленні.

Ракета у Польщі

Водночас моніторингові канали повідомляють, що ракета перетнула кордон з Польщею та полетіла далі на захід.

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Зауважимо, зокрема, у польському Любліні лунають сирени.

«Загроза повітряного нападу. Знайдіть безпечне місце. Дотримуйтесь вказівок служб. Чекайте на подальші повідомлення», — йдеться у сповіщенні Урядового центру безпеки.

Нагадаємо, від ночі РФ завдає масованого удару ракетами по Україні. За даними моніторів, станом на 07:00 близько 50 крилатих ракет Х-101 перебувало у повітрі — і більшість з них тримали курс на західні регіони.

Зокрема, РФ атакує Львів — у місті сталась серія вибухів. У Львівському районі о 05:47 оголосили «червону» повітряну тривогу через загрозу ракет.

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