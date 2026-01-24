Економіка РФ / © ТСН.ua

Реклама

Економічна криза в Росії посилюється, і без зовнішньої підтримки Москва не зможе втримати ситуацію, яка погіршується практично в кожному секторі економіки.

Про це у прямому етері Еспресо заявив політичний експерт, колишній секретар польської делегації до парламентської асамблеї НАТО та ексчлен уряду Польщі Пьотр Кульпа.

За його словами, Росія загнала себе у пастку, з якої самостійно вибратися вже не може.

Реклама

«Росія залізла в нору, з якої без зовнішньої допомоги їй не видряпатися. Якщо подивитися на економіку, там іде глибоке падіння», — наголосив Кульпа.

Він пояснив, що формально показники виглядають відносно стабільними лише завдяки воєнно-промисловому комплексу.

«Все тримається на тому, що падіння на рівні 3–4% вважається незначним. Але це тільки тому, що економіка фактично тримається на ВПК», — зазначив експерт.

Аналітик підкреслив, що така стабільність досягається коштом тотального виснаження інших секторів.

Реклама

«Це відбувається шляхом грабунку всіх інших галузей, де падіння становить 20, 30, а подекуди й 40 відсотків», — пояснив Кульпа.

Водночас він звернув увагу на міжнародний вимір російської економічної кризи.

Кульпа переконаний, що Сполучені Штати більше зацікавлені у тому, щоб Росія не зазнала остаточного краху, ніж Китай, однак навіть це не дозволить зупинити процес розпаду.

«Це вже розпад. І сьогодні без зовнішньої підтримки Росія просто розвалюється», — заявив експерт.

Реклама

За його словами, це питання є предметом непрямих переговорів між Вашингтоном і Пекіном.

«Триває переговорна тема між Китаєм і США: хто більше зацікавлений у тому, щоб Росія не розвалилася? З боку Китаю звучить відповідь, що саме США більше зацікавлені в збереженні Росії», — сказав Кульпа.

Він наголосив, що ключове питання полягає у фінансових можливостях Вашингтона.

«Постає питання, звідки Дональд Трамп візьме гроші, щоб не допустити розпаду Росії», — зазначив аналітик.

Реклама

Кульпа пояснив, що для США розпад Росії історично був небажаним сценарієм.

«Розпад Росії просто невигідний США, тому що вони дивляться на неї як на свою кишенькову імперію, за допомогою якої англосакси свого часу розбили Наполеона, Вільгельма ІІ, Гітлера», — заявив експерт.

Він нагадав, що Сполучені Штати протягом десятиліть намагалися впливати на цілісність російської держави.

«Розпадом Росії США займалися протягом усієї історії. Згадайте Буша, який приїжджав до Києва й переконував, що розпад СРСР не потрібен», — зазначив Кульпа.

Реклама

Водночас, за його словами, нинішня ситуація повторює сценарій Радянського Союзу.

«Оскільки США не змогли врятувати СРСР від розпаду, так само вони не зможуть врятувати від розпаду й Росію», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін розширив свої «територіальні апетити» на тлі катастрофічної ситуації з фінансами та живою силою.

Ми раніше інформували, що Росія підвищує тарифи в окупації, щоб залатати дірки у бюджеті.