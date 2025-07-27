Росія розширює завод з виготовлення дронів (фото)

Росія розширює завод з виробництва дронів

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Росія розширює завод з виробництва дронів в «Алабузі» — особливій економічній зоні промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан.

Про це свідчить мапа, яку опубліковано CNN.

Супутникові знімки свідчать, що на території зведено десятки нових будівель, серед яких нові гуртожитки та виробничі приміщення.

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Росія розширює завод з виробництва дронів

Після завершення будівництва будівлі зможуть умістити до 40 тисяч працівників, що означає значне збільшення виробництва БПЛА.

Росія розширює завод з виробництва дронів

Нагадаємо, що проти 27 липня вночі в РФ було неспокійно. У Волгоградській області виникла пожежа. Залізницю атакували невідомі БпЛА.

Згодом з'явилося відео наслідків.

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