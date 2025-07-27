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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Росія розширює завод з виготовлення дронів (фото)

На території зведено десятки нових будівель, серед яких нові гуртожитки та виробничі приміщення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Росія розширює завод з виготовлення дронів (фото)

Росія розширює завод з виробництва дронів

Росія розширює завод з виробництва дронів в «Алабузі» — особливій економічній зоні промислово-виробничого типу в Єлабузькому районі Республіки Татарстан.

Про це свідчить мапа, яку опубліковано CNN.

Супутникові знімки свідчать, що на території зведено десятки нових будівель, серед яких нові гуртожитки та виробничі приміщення.

Росія розширює завод з виробництва дронів

Росія розширює завод з виробництва дронів

Після завершення будівництва будівлі зможуть умістити до 40 тисяч працівників, що означає значне збільшення виробництва БПЛА.

Росія розширює завод з виробництва дронів

Росія розширює завод з виробництва дронів

Нагадаємо, що проти 27 липня вночі в РФ було неспокійно. У Волгоградській області виникла пожежа. Залізницю атакували невідомі БпЛА.

Згодом з'явилося відео наслідків.

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