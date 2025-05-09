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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Росія будує завод з виробництва вибухових речовин — що дізнався Reuters

Новий обʼєкт має щорічно випускати 6 000 тонн вибухівки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Росія розширює виробничі потужності

Росія розширює виробничі потужності / © Associated Press

Росія активно будує новий великий завод з виробництва вибухових речовин у Сибіру, щоб забезпечити зростаючі потреби армії в артилерійських снарядах та боєприпасах на тлі тривалої війни проти України.

Про це свідчать аналіз супутникових знімків і держдокументи, які вивчило агентство Reuters.

За інформацією журналістів, Росія будує нову виробничу лінію на заводі ім. Свердлова в Сибіру для випуску потужних вибухових речовин, таких як гексоген або октоген. Новий завод стане в 15,5 мільярда рублів — це понад $189 мільйонів.

Гексоген використовують у багатьох типах боєприпасів — снарядах, мінах, ракетах і авіабомбах, які Росія активно запускає по Україні. Його цінують за те, що він сильніший за тротил і безпечніший у використанні за октоген — рідше вибухає випадково.

Це має посилити її спроможність виготовляти артилерійські боєприпаси на тлі виснаження власних запасів і зростаючого тиску з боку України та західних союзників. Проєкт може суттєво збільшити вогневу міць Москви у війні.

Його розташування — за 3000 км від Москви — робить його малодоступним для українських дронів. Супутникові знімки та внутрішні джерела підтверджують масштабне будівництво.

За планом, нове виробництво має забезпечити до 6000 тонн вибухівки щороку — цього достатньо для спорядження близько 1,28 мільйона артилерійських снарядів ОФ-29.

«2024 року РФ вже виготовила близько 2 млн снарядів і додатково імпортувала 2,7 млн з Північної Кореї, проте багато з них виявилися неякісними. Саме тому нарощення власного виробництва вибухівки критично важливе для здатності Росії вести війну», — зазначили у виданні.

Нагадаємо, російські окупанти вперше продемонстрували на відео північнокорейські реактивні системи залпового вогню M1991, на які встановлюють додатковий антидроновий захист.

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