Росія б’є по США в Ірані: аналітики викрили таємну співпрацю Москви та Тегерана

Москва посилила військову та розвідувальну співпрацю з Тегераном

Росія розширює співпрацю з Іраном і надає йому розвідувальні дані та військові технології для атак по силах США та Ізраїлю на Близькому Сході.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

За даними видання, Москва передає Тегерану супутникові знімки, технології безпілотників і консультації щодо проведення ударів. Зокрема, йдеться про допомогу у навігації, зв’язку та наведенні цілей.

Також, за інформацією джерел, Росія передала Ірану модифіковані компоненти дронів «Shahed», які дозволяють ефективніше здійснювати атаки. Крім того, російські фахівці консультують іранську сторону щодо тактики застосування безпілотників — зокрема висоти польоту та кількості дронів під час атак.

Високопоставлені представники європейської розвідки та дипломати Близького Сходу повідомили, що супутникові дані для Ірану могли надходити зі супутників Повітряно-космічних сил Росії.

Ці дані, за їхніми словами, вже використовувалися під час нещодавніх ударів Ірану по американських силах та союзниках США в регіоні.

Аналітики вважають, що таким чином Москва намагається послабити позиції США, які Кремль розглядає як одного зі своїх головних геополітичних суперників.

Росія та Іран — союз проти США

На тлі ескалації на Близькому Сході співпраця між Росією та Іраном лише посилюється.

Водночас у самому Ірані дедалі жорсткіше реагують на міжнародні події. Зокрема, іранські посадовці почали відкрито погрожувати Україні через її підтримку Ізраїлю, а також фактично включили її до переліку потенційних цілей.

Експерти зазначають, що Іран є частиною ширшої коаліції, до якої входять Росія та Китай, а військова співпраця між цими країнами має системний характер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що Сполучені Штати наразі не готові залишити Іран, але зроблять це «майже зовсім скоро». Він також підкреслив, що в разі негайного виходу американського військового контингенту іранському режиму знадобиться близько десяти років, щоб повністю відновитися після завданих ударів.