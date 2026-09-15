Росія дедалі сміливіше діє проти НАТО: у Брюсселі назвали тривожні сигнали

НАТО - Росія / © Фото з відкритих джерел

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Кількість російських гібридних атак проти країн НАТО різко зростає, а самі інциденти стають небезпечнішими. В Альянсі вважають, що Москва може не лише намагатися послабити підтримку України, а й готуватися до подальшої ескалації.

Про це пише Stern із посиланням на високопоставленого представника НАТО в Брюсселі.

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За даними Альянсу, лише протягом минулого року було зафіксовано понад 200 російських гібридних атак проти держав-членів НАТО. При цьому до цієї статистики не входять щоденні кібератаки. Лише на системи штаб-квартири НАТО щомісяця здійснюються тисячі спроб атак.

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«Їх стає більше, вони стають серйознішими, а готовність до ризику зростає», — заявив представник Альянсу.

Особливе занепокоєння в НАТО викликає зміна характеру таких операцій. Йдеться не лише про кібератаки чи дезінформаційні кампанії, а й про диверсії, розвідку критичної інфраструктури та потенційну підготовку до фізичних атак.

Одним із таких випадків називають інцидент в аеропорту Лейпциг/Галле, де виявили безпілотник із вибухівкою. Представник НАТО заявив, що використання вибухової речовини типу Semtex, на його думку, може свідчити про безпосередню участь російських спецслужб.

У НАТО вважають, що ці дії можуть мати одразу кілька цілей: підірвати політичну та практичну підтримку України, перевірити вразливість критичної інфраструктури та підготувати ґрунт для можливої подальшої ескалації.

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Серед потенційних загроз називають розвідку енергетичних об’єктів і ланцюгів постачання, а також попереднє розміщення шкідливого програмного забезпечення в системах управління промисловими процесами.

На цьому тлі НАТО планує посилити захист критично важливої енергетичної інфраструктури. Для цього Альянс має створити окрему мережу обміну інформацією між країнами та операторами енергетичних систем.

Також передбачені спільні навчання з реагування на надзвичайні ситуації, посилення протидії безпілотникам та кіберзахисту. За основу планують взяти вже наявну систему захисту підводної інфраструктури.

У НАТО наголошують, що Альянс має різні варіанти відповіді на особливо серйозні гібридні атаки. Зокрема, верховний головнокомандувач об’єднаних сил НАТО може звернутися до держав-членів із проханням застосувати наступальні кіберможливості.

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Останнім часом у країнах НАТО фіксують і інші небезпечні інциденти. У ніч проти 15 вересня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що винищувачі НАТО знищили безпілотник одразу після його входження в повітряний простір країни.

Крім того, поблизу Данії російський фрегат випустив дві сигнальні ракети в напрямку військового вертольота, який проводив планове спостереження за кораблем. Одна з ракет пройшла на невеликій відстані від повітряного судна.

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