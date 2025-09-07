Кір Стармер засудив нові російські удари по Києву / © Associated Press

Реклама

Російська атака 7 вересня, зокрема, на Київ шокувала прем’єра Британії Кіра Стармера. Він закликав союзників ще міцніше підтримувати суверенітет України.

Про це йдеться у заяві Кіра Стармера, передає канцелярія прем’єр-міністра на Даунінг-стріт.

«Мене шокує чергова жорстока нічна атака на Київ та інші міста України, яка призвела до загибелі мирних жителів і завдала удару по інфраструктурі. Вперше постраждало серце цивільного уряду України», — заявив він.

Реклама

Стармер назвав російські удари по Києву «боягузливими» і такими, які «свідчать про те, що Путін вважає, ніби може діяти безкарно».

«Він не налаштований на мир. Сьогодні, як ніколи раніше, ми повинні твердо стояти на боці України та підтримувати її суверенітет», — сказав Стармер.

Нагадаємо, атаку РФ по Україні 7 вересня експерти назвали головним ударом ворога за 4 роки та пояснили, чому з’явилась «дірка» під час обстрілу Києва.

Зазначимо, що у Святошинському районі Києва внаслідок атаки в ніч проти 7 вересня загинуло двоє людей: однорічна дитина та молода жінка — її мати.

Реклама