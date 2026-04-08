Росія "догралася" з допомогою Ірану?: Трамп шокував новою різкою заявою

Росія може потрапити під мита / © Getty Images

Позиції США щодо перемир’я з Іраном вкрай динамічні, і змінюються кілька разів на день. Від цих подій змінюється і тиск на інші країни. Наразі стало відомо, що президент США Дональд Трамп пригрозив країні, яка постачає зброю Ірану.

Дональд Трамп написав у Truth Social, що цю країну обкладуть серйозними митами на всі товари, що продаються до Сполучених Штатів Америки.

Трамп погрожує країні, що постачає зброю Ірану

8 квітня американський президент Дональд Трамп написав, що країна, яка постачає Ірану зброю для війни, буде негайно обкладена митами в розмірі 50%. Мито стосуватиметься всіх без винятків товарів, які постачаються до США.

До слова, у своїй публікації Дональд Трамп не вказав, про яку саме країну йдеться.

Фото: заява Трампа, джерело: Truth Social / © truthsocial.com

Трамп додав, що жодних винятків чи пільг більше не буде.

Росія таємно допомагає Ірану у війни проти США

Країною, про яку йдеться у публікації Трампа, цілком може бути Росія, адже вона продовжує таємно допомагати Ірану у війні проти США. Зокрема, Росія продовжує постачати озброєння, ділиться розвідувальними даними та супутниковими знімками з Іраном.

Журналісти Financial Times ділилися, що високопосадовці РФ та Ірана почали таємні перемовини про постачання безпілотників. Наразі не вдалося встановити, про які типи дронів йдеться.

Опрацювання заявок на постачання дронів розпочалося відразу після ударів Ізраїлю та США по Тегерану, на початку березня.

Москва може постачати Ірану моделі на кшталт Герань-2, створені на основі іранських Shahed-136.