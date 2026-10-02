Росія домагається видачі українки з Казахстану: у чому звинувачують жінку

Росія / © Reuters

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У Казахстані затримали громадянку України Любов Рожанську, яку Росія розшукує за нібито спробу викрадення дитини. Українка може бути екстрадована до держави-агресорки.

Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

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Рожанську затримали 1 жовтня в аеропорту Астани після прильоту зі Стамбула.

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За даними її адвокатів, затримання відбулося на запит Росії, переданий через Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Наразі українка перебуває у слідчому ізоляторі в Астані, а найближчими днями очікується суд.

У чому в РФ звинувачують українку

За даними DW, кримінальну справу проти Рожанської в Росії відкрили ще 2023 року. Її підозрюють у нібито замаху на викрадення дитини. Водночас адвокатка українки в Казахстані Різа Нурбаєва заявила, що Рожанська не знала про російське кримінальне переслідування і взагалі ніколи не в’їжджала на територію РФ.

За словами адвоката Олексія Прянішникова, йдеться про онука Рожанської. У 2021 році мати хлопчика, яка проживала в Одесі, виїхала разом із дитиною до Калінінградської області Росії до родини свого другого чоловіка-росіянина. Після початку повномасштабної війни вона отримала російське громадянство для себе та сина.

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Пізніше батько хлопчика, громадянин України, звернувся до українського суду. У березні 2025 року Верховний Суд України визначив місцем проживання дитини Одесу — за місцем проживання її батька.

У липні 2026 року, за словами адвоката, новий чоловік матері хлопчика Віталій Андрєєв та його батько В’ячеслав запропонували Рожанській забрати дитину, щоб передати її українському батькові. Саме після цього, як стверджує захист, жінка вирушила до Астани.

У серпні між сторонами тривали переговори, однак паралельно російські слідчі органи готували документи для розшуку Рожанської та її екстрадиції. За даними DW, у Росії вже існувало рішення про її взяття під варту у справі про нібито викрадення дитини.

Затримання українки — операція ФСБ?

Адвокат Рожанської Олексій Прянішников вважає, що її затримання в Астані було заздалегідь спланованим.

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Він припустив, що російські спецслужби могли переслідувати власні мотиви, зокрема прагнути покращити статистику розкриття злочинів.

Прянішников також заявив, що попри сімейний характер справи в ній може бути політичний контекст, пов’язаний із війною Росії проти України.

У справу втрутились українські дипломати

Україна вже звернулася до казахстанської сторони із проханням не задовольняти російський запит на екстрадицію Рожанської.

Як повідомили «24 Каналу» у Міністерстві закордонних справ України, посольство України в Казахстані зробило це одразу після отримання інформації про затримання громадянки.

Українські консули також запросили дозвіл відвідати Рожанську, яка перебуває в СІЗО, і отримали попередню згоду. Дипломати підтримують зв’язок з її адвокатами та надають необхідне сприяння.

У МЗС заявили, що розраховують на справедливий розгляд казахстанською стороною обставин справи та працюють над захистом законних прав та інтересів українки. Ситуацію тримають на особливому контролі МЗС, Департамент консульської служби та посольство України в Казахстані.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв нешодавно знову закликав Путіна перейти від бойових дій до дипломатії і «заморозити» війну в Україні.

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