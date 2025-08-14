Росія домовляється про безвіз із 4 країнами

Кремль / © Associated Press

Після того, як через вторгнення в Україну з Росією перестали підтримувати відносини розвинені країни світу, Кремль намагається вирватися з міжнародної ізоляції через контакти з бідними африканськими країнами.

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на інтерв’ю очільника департаменту держав Африки (на південь від Сахари) російського МЗС Анатолія Башкіна.

Російський високопоставлений дипломат заявив про те, що ведеться робота щодо спрощення візового режиму із Зімбабве, Замбією, Мозамбіком та Есватині — одними з найбідніших держав світу з високим рівнем злочинності.

«Проекти документів [про пом’якшення візового режиму] передано іноземним партнерам і перебувають на їх розгляді», — сказав Башкін.

За словами представника МЗС, Москва планує додати до переліку африканських країн, вихідцям із яких дозволено оформляти електронну візу для поїздок до РФ, ще низку держав континенту.

У виданні наголосили, що Зімбабве належить до найбідніших держав світу, з високим рівнем злочинності. У цій африканській країні регулярно трапляються спалахи холери через брак чистої питної води, а також проблем зі сміттям та каналізацією. Також у Зімбабве широко поширена ВІЛ-інфекція (1,3 млн. інфікованих), а тривалість життя не досягає і 50 років.

Попри це, Росія нарощує співпрацю із Зімбабве. Наприкінці минулого року через дефіцит робочих рук Москва попросила у влади африканської країни надіслати робочу силу, головним чином на будівництва.

Ранішеочільник Національного геопросторового та космічного агентства Зімбабве (ЗІНГСА) Паїнос Гвеме заявляв, що країна попросила РФ допомогти у будівництві космодрому та створенні ракет-носіїв для реалізації власної космічної програми. Також уряди двох країн у січні уклали угоду про співпрацю у галузі охорони здоров’я, медичної освіти та науки.

Нагадаємо, Росія активно розширює свою пропагандистську присутність на Африканському континенті, масштабуючи мережу пропаганди.