Диктатори Путін а Кім Чен Ин / © Associated Press

Росія, ймовірно, надала Північній Кореї допомогу у створенні її першого атомного підводного човна. Така співпраця могла стати частиною неформального обміну, в межах якого КНДР постачає Москві військових і озброєння для війни проти України.

Про це повідомляє The New York Times.

Експерт з питань збройних сил КНДР Корейського інституту національного об’єднання Хон Мін припускає, що без зовнішньої підтримки Пхеньян навряд чи зміг би самостійно реалізувати настільки складний проєкт.

За його словами, саме Росія могла надати Північній Кореї критично важливу технологічну допомогу в обмін на відправлення північнокорейських військових та передачу озброєння для потреб російської армії у війні проти України.

Хон Мін також звернув увагу на оприлюднені кадри нового атомного підводного човна КНДР. Він зазначив, що зовнішній вигляд субмарини свідчить про значний рівень готовності проєкту.

«Завершений і зварений корпус означає, що вони вже встановили всередині ядерний реактор», — пояснив експерт.

Коментарі фахівця з’явилися після того, як у середу, 25 грудня, північнокорейські державні ЗМІ оприлюднили фотографії атомної субмарини. На знімках видно, як новий підводний човен особисто оглядає лідер КНДР Кім Чен Ин.

Раніше повідомлялося, що диктатор КНДР Кім Чен Ин особисто керував випробувальним пуском зенітної ракети великої дальності. Запуск відбувся в середу, 24 грудня, на полігоні поблизу східного узбережжя Північної Кореї.

Ми раніше інформували, що Північна Корея вичерпала свої запаси артилерійських снарядів для постачання Росії, що підтверджують останні дані.