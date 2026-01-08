Росія досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації Малюка "Павутина" (фото)

СБУ знищила потенціал стратегічної авіації РФ — наслідки операції Павутина / © СБУ

Після спецоперації «Павутина», яку провела СБУ під керівництвом генерала Василя Малюка, росіяни досі не змогли відновити завдану шкоду стратегічній авіації РФ.

Про це повідомляють джерела ТСН.ua з посиланням на інформацію західних спецслужб.

«Попри усі спроби Кремля приховати реальні масштаби зазнаних збитків, Росія досі не може подолати наслідки цієї атаки і відновити свій потенціал стратегічної авіації», — зазначає джерело.

Наслідки операції Павутина, що здійснила СБУ влітку 2025 року / © СБУ

Нагадаємо, спецоперацію СБУ, завдяки якій було вражено 41 літак стратегічної авіації ворога, особисто розробляв і координував Василь Малюк, а безпосередню атаку реалізовували оператори дронів «Альфи» СБУ.

Росія досі не здатна відновити стратегічну авіацію після операції СБУ Павутина, яку розробляв Василь Малюк / © СБУ

Зазначимо, що операція «Павутина» відбулася 1 червня 2025 року. Відтоді Росія намагається замінити літаки, втрачені під час неї.

Атаки на стратегічні аеродроми у глибині Росії здійснювалися за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.

Як вже повідомляв ТСН.ua, українська спецслужба переправила до Росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території країни-агресорки дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених на вантажівках.

Дрони відпрацювали по військових аеродромах в Іркутській, Рязанській, Мурманській, Іванівській областях.