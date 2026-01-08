- Дата публікації
Росія досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації Малюка "Павутина" (фото)
Після спецоперації СБУ «Павутина», яку координував Василь Малюк, РФ досі не змогла відновити стратегічну авіацію.
Після спецоперації «Павутина», яку провела СБУ під керівництвом генерала Василя Малюка, росіяни досі не змогли відновити завдану шкоду стратегічній авіації РФ.
Про це повідомляють джерела ТСН.ua з посиланням на інформацію західних спецслужб.
«Попри усі спроби Кремля приховати реальні масштаби зазнаних збитків, Росія досі не може подолати наслідки цієї атаки і відновити свій потенціал стратегічної авіації», — зазначає джерело.
Нагадаємо, спецоперацію СБУ, завдяки якій було вражено 41 літак стратегічної авіації ворога, особисто розробляв і координував Василь Малюк, а безпосередню атаку реалізовували оператори дронів «Альфи» СБУ.
Зазначимо, що операція «Павутина» відбулася 1 червня 2025 року. Відтоді Росія намагається замінити літаки, втрачені під час неї.
Атаки на стратегічні аеродроми у глибині Росії здійснювалися за допомогою безпілотників, які вилітали просто з фур, припаркованих біля заправок.
Як вже повідомляв ТСН.ua, українська спецслужба переправила до Росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території країни-агресорки дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених на вантажівках.
Дрони відпрацювали по військових аеродромах в Іркутській, Рязанській, Мурманській, Іванівській областях.