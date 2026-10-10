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Росія достроково знімає обмеження на дизель після контактів Путіна з Трампом
У Москві пов’язують це рішення з домовленостями між Путіним і Трампом.
Росія починає достроково скасовувати обмеження на експорт дизельного пального та заявляє про готовність збільшити постачання до США вже в жовтні.
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на заяви віцепрем’єра РФ Олександра Новака.
За словами Новака, обмеження на експорт дизельного пального почнуть скасовувати негайно — раніше, ніж планувалося. Росія, як стверджує посадовець, готова вже в жовтні поставити додаткові обсяги дизелю на американський ринок.
У листопаді та грудні експорт може зрости ще більше. Це пов’язують із відновленням роботи російських нафтопереробних заводів після завершення ремонтів.
Водночас Новак запевнив, що внутрішній ринок Росії буде повністю забезпечений пальним, попри збільшення постачань за кордон.
У Москві позитивно оцінили рішення Вашингтона. Російський віцепрем’єр назвав його кроком до стабілізації світового енергетичного ринку та відновлення нормальної торгівлі енергоносіями.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп повідомив, що домовився з диктатором Путіним про великі постачання російського дизеля на американський і світовий ринки.
Ми раніше інформували, що Дональд Трамп знову заявив, що ціни на пальне у США ростуть через удари України по російських нафтопереробних заводах.