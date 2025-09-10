Росія два місяці готувала атаку дронів на Польщу: Defense Express вразили подробицями

Безпілотник. / © ТСН.ua

Агресорка Російська Федерація готувала атаки на Польщу від липня цього року, застосовуючи на безпілотники польські та литовські SIM-картки і 4G-модеми. Варшава нібито була попереджена.

Про це повідомляють аналітики проєкту Defense Express.

Зазначається, ще на початку липня у самій Польщі була поширена інформація, що серед уламків збитих в Україні російських БпЛА знаходять 4G-модеми із SIM-картами польських і литовських операторів. Зокрема, про це писав журналіст Марек Будзиш з посиланням на отриманий звіт від 2 липня. У ній містилися різні деталі, зокрема, й про те, де саме були збиті російські дрони.

“Це може свідчити або про підготування до тестування коридорів атак, спрямованих проти обох країн. Відомо, що вони використовують стільникові мережі для корекції траєкторій польоту дронів. Або ж вони можуть посилити атаки на західну Україну. Завдання польських розвідувальних служб полягає у визначенні того, хто придбав SIM-картки, оскільки після покупки потрібна реєстрація”, - писав польський журналіст у Мережі Х.

Окрім того, звіті наголошували на тому, що "вважаємо за необхідне повідомити партнерів у Польщі та Литві про виявлення SIM-карт польських та литовських провайдерів у російських далекобійних ударних безпілотниках".

Очевидно, це було зроблено. Адже через тиждень ці документи був вже у розпорядженні польського публіциста, наголошують у Defense Express. Втім, наголошують аналітики, ця інформація майже не викликала резонансу у самій Польщі - навіть з огляду на те, що влітку дрони РФ почали стабільно залітати до її повітряного простору.

“Мобільний інтернет на російських дронах необхідний для передавання інформації з самого БпЛА та коригування його польоту. Залежно від встановленої додаткової апаратури на дронах, РФ може отримувати інформацію про роботу систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, а також передавати візуальну інформацію з камери”, - наголошують аналітики Defense Express.

Наразі невідомо, чи були у російських дронах, які цієї ночі атакували Польщу, такі засоби. Водночас припущення, що одним із завдань цієї атаки якраз і була розвідка системи ППО Польщі, доволі обґрунтоване. Особливо, зауважують фахівці, враховуючи те, що 12 вересня на території Білорусі мають розпочатися російсько-білоруські навчання "Запад-2025".

Нагадаємо, цієї ночі Польща вперше збивала російські дрони. Майже десять «Шахедів», які РФ запустила по Україні, порушили її повітряний простір. Зокрема, через “незаплановану військову активність” кілька аеропортів припинили роботу. Зокрема, летовище імені Шопена у Варшаві.

Зранку оперативне командування ЗС Польщі поінформувало, що їхня та союзна авіації завершили операцію з відбиття атаки дронів РФ. Зазначається, що всі російські ударні дрони були збиті. Наразі і тривають пошуки та локалізація місць можливих падінь об'єктів.