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«Росія — економічний карлик»: Сікорський розкритикував участь Путіна в саміті АТЕС
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський обурився участю Володимира Путіна в економічному саміті АТЕС у Китаї.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив обурення через участь російського лідера Володимира Путіна в економічному саміті АТЕС у китайському Шеньчжені, де відбулася його зустріч із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном.
Про це інформує Clash Report.
Росія — «економічний карлик»: Сікорський розкритикував участь Путіна в саміті АТЕС
Очільник польської дипломатії поставив під сумнів доцільність присутності Москви на заході, присвяченому глобальній економіці, і зауважив, що місце Росії за столом переговорів мав би посісти Європейський Союз.
«Якщо це економічний саміт, то присутність на ньому Росії є абсолютно незрозумілою. Що це має бути — ще одна „Ялта“? Росія — економічний карлик. Її економіка за розміром дорівнює економіці Італії. Якщо йдеться про обговорення найважливіших світових економічних питань — а обговорювати є що, — то, безумовно, там має бути Європейський Союз, а не Росія», — заявив Сікорський.
Окрім економічної неспроможності РФ, польський міністр звернув увагу на катастрофічні втрати російської армії у війні проти України.
Він порівняв нинішні щомісячні показники вбитих та поранених окупантів із втратами у великих військових конфліктах минулого століття — Корейській війні та радянській інтервенції в Афганістані.
«Йдеться про втрати — вбитими та пораненими — приблизно від 40 000 до 50 000 солдатів щомісяця. Уся Корейська війна тривала три роки; американці зазнали таких втрат за весь час цієї війни. А за всю радянську війну в Афганістані, наскільки я пам’ятаю, Радянський Союз втратив близько 13 000 солдатів. Зараз же вони втрачають більше за один лише місяць», — додав Сікорський.
Як поставилися до Путіна на саміті
Ймовірно, не лише Сікорський вважає, що Росії не місце на саміті такого рівня, адже прийом Путіна в Китаї навряд чи такий, як очікував російський диктатор.
Зокрема, Сі Цзіньпін порушив майже півстолітню традицію і особисто зустрів президента США Дональда Трампа біля трапу Air Force One — із прольотом винищувачів, дітьми з квітами та короткими обіймами.
Натомість Володимира Путіна зустріли скромніше — на летовищі його вітали танцівники з прапорами двох країн, а зустрів очільник апарату Сі Цзіньпіна Цай Ці.
Крім цього, Сі попросив Путіна відійти перед спільним фото, і стати поруч з його дружиною. Натомість біля Сі став Дональд Трамп. Судячи з виразу обличчя, російський диктатор таким розташуванням залишився не надто задоволений.