Сікорський розкритикував участь Путіна в саміті АТЕС / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив обурення через участь російського лідера Володимира Путіна в економічному саміті АТЕС у китайському Шеньчжені, де відбулася його зустріч із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном.

Про це інформує Clash Report.

Реклама

Росія — «економічний карлик»: Сікорський розкритикував участь Путіна в саміті АТЕС

Очільник польської дипломатії поставив під сумнів доцільність присутності Москви на заході, присвяченому глобальній економіці, і зауважив, що місце Росії за столом переговорів мав би посісти Європейський Союз.

Реклама

«Якщо це економічний саміт, то присутність на ньому Росії є абсолютно незрозумілою. Що це має бути — ще одна „Ялта“? Росія — економічний карлик. Її економіка за розміром дорівнює економіці Італії. Якщо йдеться про обговорення найважливіших світових економічних питань — а обговорювати є що, — то, безумовно, там має бути Європейський Союз, а не Росія», — заявив Сікорський.

Окрім економічної неспроможності РФ, польський міністр звернув увагу на катастрофічні втрати російської армії у війні проти України.

Він порівняв нинішні щомісячні показники вбитих та поранених окупантів із втратами у великих військових конфліктах минулого століття — Корейській війні та радянській інтервенції в Афганістані.

«Йдеться про втрати — вбитими та пораненими — приблизно від 40 000 до 50 000 солдатів щомісяця. Уся Корейська війна тривала три роки; американці зазнали таких втрат за весь час цієї війни. А за всю радянську війну в Афганістані, наскільки я пам’ятаю, Радянський Союз втратив близько 13 000 солдатів. Зараз же вони втрачають більше за один лише місяць», — додав Сікорський.

Реклама

Як поставилися до Путіна на саміті

Ймовірно, не лише Сікорський вважає, що Росії не місце на саміті такого рівня, адже прийом Путіна в Китаї навряд чи такий, як очікував російський диктатор.

Зокрема, Сі Цзіньпін порушив майже півстолітню традицію і особисто зустрів президента США Дональда Трампа біля трапу Air Force One — із прольотом винищувачів, дітьми з квітами та короткими обіймами.

Натомість Володимира Путіна зустріли скромніше — на летовищі його вітали танцівники з прапорами двох країн, а зустрів очільник апарату Сі Цзіньпіна Цай Ці.

Крім цього, Сі попросив Путіна відійти перед спільним фото, і стати поруч з його дружиною. Натомість біля Сі став Дональд Трамп. Судячи з виразу обличчя, російський диктатор таким розташуванням залишився не надто задоволений.

Реклама

Новини партнерів