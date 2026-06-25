Росія фінансуватиме потреби ЗСУ: Британія готує болісний сюрприз для Путіна

Кошти від конфіскованої нафти РФ можуть передати ЗСУ / Ілюстративне фото / © із соцмереж

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У середині червня 2026 року в протоці Ла-Манш британські королівські морські піхотинці перехопили танкер Smyrtos із тіньового флоту РФ через зухвале порушення санкційного законодавства. Тепер міністри на чолі з прем’єром Кіром Стармером планують виставити конфіскований вантаж на аукціон, щоб спрямувати виручені кошти на фінансування української оборони. Цей крок має стати серйозним ударом по нелегальній торгівлі енергоносіями, яка роками фінансує російську військову агресію.

Про ці грандіозні наміри уряду пише The Telegraph.

Доля конфіскованої нафти та екіпажу

Після гучного арешту судно перебуває під контролем Міністерства оборони поблизу узбережжя Веймута. Британські чиновники переконані, що 98 тисяч тонн сирої нафти марки Urals тепер юридично належать Сполученому Королівству і можуть бути вільно продані на ринку. Водночас сам танкер згодом відпустять до Росії після повного завершення офіційного розслідування Національного агентства з боротьби зі злочинністю.

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«Ця операція є лише початком, і уряд продовжуватиме переслідувати судна-порушники санкцій, які працюють у Ла-Манші», — заявили журналістам анонімні джерела у британському уряді.

Варіанти фінансування української армії

Загальна вартість конфіскованого російського вантажу оцінюється експертами приблизно у 35 мільйонів фунтів стерлінгів. Наразі розглядається кілька варіантів використання цих коштів: гроші можуть переказати безпосередньо Києву або ж витратити їх на закупівлю військового обладнання для фронту.

Альтернативна пропозиція полягає у переробці нафти для забезпечення британських будинків електроенергією, але механізм такої передачі поки залишається незрозумілим.

Нагадаємо, Лондон готує новий масштабний пакет підтримки для України майже на 1 млрд доларів. Його профінансують у межах кредитної програми, забезпеченої доходами від заморожених російських активів.

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