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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Росія формує ударний кулак для наступу на країни Балтії та Польщі — дипломат

На момент у Росії немає можливості проводити масштабні наступальні операції.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
РФ формує військовий кулак для Польщі та країн Балтії

РФ формує військовий кулак для Польщі та країн Балтії

Росія формує ударний кулак, який за певних обставин почне наступальну операцію проти країн Балтії та Польщі.

Про це в етері Еспресо заявив український політик і дипломат Роман Безсмертний.

Він зазначив, що на цей момент у Росії немає можливості проводити масштабні наступальні операції, але не слід недооцінювати ворога.

«Перше, що важливо — об’єктивно оцінювати свої можливості й потенціал усіх складових, а також об’єктивно оцінювати можливості ворога, не переоцінюючи і недооцінюючи його. Це найважливіше. На даний час в Російській Федерації немає можливості проводити великі наступальні кампанії», — заявив Безсмертний.

Разом з тим, він зауважив, що нараз формується угрупування військ на території Білорусі та в сусідніх областях РФ.

«По цьому явно видно, що тези, які були оголошені президентом України, відповідають дійсності. Ці підрозділи з точки зору їхнього рівня і змісту підготовки, забезпеченості спрямовуються в Балтійському напрямку», — резюмував Безсмертний.

Раніше повідомлялося, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав європейські країни готуватися до потенційної війни з російськими агресорами.

Ми раніше інформували, що нарощування російських військових сил в сусідній Білорусі має потенційну загрозу для України, Польщі та країн Балтії.

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