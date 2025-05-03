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Росія формує ударний кулак для наступу на країни Балтії та Польщі — дипломат
На момент у Росії немає можливості проводити масштабні наступальні операції.
Росія формує ударний кулак, який за певних обставин почне наступальну операцію проти країн Балтії та Польщі.
Про це в етері Еспресо заявив український політик і дипломат Роман Безсмертний.
Він зазначив, що на цей момент у Росії немає можливості проводити масштабні наступальні операції, але не слід недооцінювати ворога.
«Перше, що важливо — об’єктивно оцінювати свої можливості й потенціал усіх складових, а також об’єктивно оцінювати можливості ворога, не переоцінюючи і недооцінюючи його. Це найважливіше. На даний час в Російській Федерації немає можливості проводити великі наступальні кампанії», — заявив Безсмертний.
Разом з тим, він зауважив, що нараз формується угрупування військ на території Білорусі та в сусідніх областях РФ.
«По цьому явно видно, що тези, які були оголошені президентом України, відповідають дійсності. Ці підрозділи з точки зору їхнього рівня і змісту підготовки, забезпеченості спрямовуються в Балтійському напрямку», — резюмував Безсмертний.
Раніше повідомлялося, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав європейські країни готуватися до потенційної війни з російськими агресорами.
Ми раніше інформували, що нарощування російських військових сил в сусідній Білорусі має потенційну загрозу для України, Польщі та країн Балтії.