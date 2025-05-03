РФ формує військовий кулак для Польщі та країн Балтії

Реклама

Росія формує ударний кулак, який за певних обставин почне наступальну операцію проти країн Балтії та Польщі.

Про це в етері Еспресо заявив український політик і дипломат Роман Безсмертний.

Він зазначив, що на цей момент у Росії немає можливості проводити масштабні наступальні операції, але не слід недооцінювати ворога.

Реклама

«Перше, що важливо — об’єктивно оцінювати свої можливості й потенціал усіх складових, а також об’єктивно оцінювати можливості ворога, не переоцінюючи і недооцінюючи його. Це найважливіше. На даний час в Російській Федерації немає можливості проводити великі наступальні кампанії», — заявив Безсмертний.

Разом з тим, він зауважив, що нараз формується угрупування військ на території Білорусі та в сусідніх областях РФ.

«По цьому явно видно, що тези, які були оголошені президентом України, відповідають дійсності. Ці підрозділи з точки зору їхнього рівня і змісту підготовки, забезпеченості спрямовуються в Балтійському напрямку», — резюмував Безсмертний.

Раніше повідомлялося, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс закликав європейські країни готуватися до потенційної війни з російськими агресорами.

Ми раніше інформували, що нарощування російських військових сил в сусідній Білорусі має потенційну загрозу для України, Польщі та країн Балтії.