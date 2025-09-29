Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не має наміру відмовлятися від російських нафти й газу.

В інтерв'ю ”Часу бійців” угорський політик назвав дві основні причини такого рішення.

Причина перша: енергетична безпека

Орбан наголосив, що будь-яке альтернативне джерело постачання енергоносіїв є менш надійним, ніж те, що закріплено чинними довгостроковими контрактами з Росією.

Реклама

“Будь-яке інше джерело постачання менш надійне, ніж зафіксоване довгостроковими контрактами російське. Таким чином, Росія гарантує безпеку Угорщини”, — заявив прем'єр.

Він підкреслив, що енергетичні питання безпосередньо пов'язані з обороноздатністю та загальною безпекою країни.

Причина друга: економічна та соціальна справедливість

Другий аргумент Орбана має економічний і соціальний характер. Енергоносії з Росії є дешевшими за альтернативні варіанти. Політик попередив, що відмова від них автоматично спричинить необхідність підвищувати ціни для угорського населення.

“Чому угорські родини повинні платити більше за енергію? Це питання не лише економіки, а й соціальної справедливості”, — зазначив він.

Реклама

Насамкінець Орбан підкреслив, що Угорщина є суверенною державою і самостійно ухвалює рішення щодо своєї енергетичної політики незалежно від будь-якого зовнішнього тиску.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованих атак українських дронів на нафтопереробні заводи країни-агресорки експорт дизелю впав до найнижчих показників за останні п’ять років.