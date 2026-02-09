Багатьом в Європі здається, що США тепер «грають» за Росію. / © ТСН.ua

Деякі розвідувальні служби оцінюють, що Росія може переформувати свої сили для «регіональної війни» в районі Балтійського моря протягом 2 років після потенційного припинення вогню в Україні, а для «локальної» війни проти одного сусіда — протягом 6 місяців.

Про це йдеться у новому звіті Мюнхенської безпекової конференції.

Аналітики нагадують, що Росія посилила свою гібридну війну в Європі. Восени 2025 року близько 20 російських дронів вторглися в польський повітряний простір, а три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії на 12 хвилин, що спонукало обидва уряди розпочати консультації з НАТО відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору.

При цьому друга адміністрація Трампа дала чітко зрозуміти, що захист європейського континенту та підтримка України — це відповідальність самої Європи. Часи, коли Європа могла покладатися на США як беззаперечного гаранта безпеки, минули.

Дані опитування Мюнхенської безпекової конференції (у листопаді 2025 року) свідчать, що політику Дональда Трампа ні для власних країн, ні для світу в цілому не вважають хорошою жителі Британії, Франції, Німеччини та Італії. Найвищий показник несхвалення саме у ФРН: 72% опитаних не вважають хорошою політику США щодо їхньої країни. Найвищий показник несхвалення політики Трампа в цілому щодо світу також у Німеччині — 69%.

Щодо можливості вирішення глобальних проблем без США, думки європейців розділилися. Так, 40% та 42% французів та німців відповідно вважають, що без залучення Америки миру в Україні досягнути неможливо. На противагу, цю думку також поділяють лише 36% британців та 33% італійців.

Щодо залученості адміністрації Трампа до врегулювання війни Росії проти України, в звіті Мюнхенської безпекової конференції підкреслюється, що підтриманий США у листопаді 2025 року 28-пунктний «мирний» план здивував європейські столиці, адже він більше переслідував російські інтереси.

«У рамках своїх зусиль щодо припинення війни Трамп здійснив значний тиск на Україну щодо передачі частини її територій Росії. Трамп і його команда часто демонструють тривожну симпатію до Путіна. У той час як президенту Зеленському довелося пережити запальний обмін репліками з Трампом у Білому домі (28 лютого 2025 року — Ред.), Путіна зустріли червоною доріжкою на Алясці. Багатьом в Європі здається, що їхній давній капітан (США — Ред.) приєднався до команди їхнього головного суперника (Росії — Ред.)», — йдеться в звіті Мюнхенської конференції.

Експерти Мюнхенської конференції з безпеки роблять невтішний висновок: якщо Європа не проявить лідерство, яке матиме важливе значення в першу чергу для консолідації оборонної промисловості, щоб захистити себе та допомогти Україні, подальші вагання залишать Європу в сірій зоні між конкуруючими сферами впливу, передовсім між США та Китаєм.