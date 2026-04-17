Росія готова вдарити по НАТО раніше, ніж ЄС встигне підготуватися: у WP назвали нову дату

Володимир Путін

Реклама

Російська Федерація здатна розпочати збройну агресію проти країн НАТО ще до того, як європейські держави завершать переозброєння.

Про це повідомляє The Washington Post.

Аналіз загроз та стратегія Кремля

Згідно з публікацією, попри значні втрати у війні проти України, Кремль продовжує розглядати Європу як основний театр військових дій. Колишній офіцер розвідки США Юджин Румер у звіті для Фонду Карнегі зазначає, що Росія вийде з нинішнього конфлікту «більш ображеною та більш загрозливою».

Реклама

На думку експертів, Путін може вдатися до нападу на одного з балтійських сусідів, щоб продемонструвати недієздатність 5-ї статті Статуту НАТО про колективну оборону.

Військовий аналітик Майкл Кофман зазначає, що станом на березень 2026 року російські війська зазнають критичних втрат. За один місяць кількість загиблих та важкопоранених склала від 30 000 до 35 000 осіб. Це перевищує темпи щомісячного поповнення армії РФ, проте Москва продовжує підтримувати високу інтенсивність боїв.

Видання підкреслює, що «вікно можливостей» для агресії РФ може відкритися через кілька факторів:

Гібридна війна: Москва вже веде кампанію саботажу проти союзників України.

Фактор США: сумніви європейців щодо надійності американських гарантій безпеки на тлі критики НАТО з боку Дональда Трампа.

Погрози ударами: офіційні заяви МО РФ щодо можливих атак на європейські компанії, які постачають дрони Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтверджує серйозність ситуації, зазначаючи, що країни Альянсу фактично вже перебувають на «східному фланзі» під загрозою прямого зіткнення.

Реклама

«Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п’яти років», — попередив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте у своїй промові в Chatham House у Лондоні минулого року.

