Росія готова відновити переговори з Україною та США: яку дату назвали у Кремлі

У Росії назвали дату відновлення переговорів / © Associated Press

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Після 4 листопада Росія готова повернутися до переговорного процесу в тристоронньому форматі за участю США та України.

Про це помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив у коментарі російським ЗМІ.

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Росія готова повернутися до переговорів: заява Ушакова

За словами Ушакова, анонсована найближчим часом зустріч представників РФ, США та України матиме лише попередній характер.

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Він закликав не плекати завищених очікувань щодо майбутнього раунду переговорів, оскільки для виходу на остаточну мирну угоду щодо України сторонам потрібно проробити чимало роботи.

«За першу зустріч теж мало що вирішиш, вона носитиме, напевно, такий пристрілювальний характер», — додав Ушаков.

Він також зазначив, що з «українського питання» давно не було контактів.

Підготовка до саміту Путіна, Трампа й Сі вже почалася

Крім усього, Ушаков повідомив, що організаційна підготовка до тристороннього саміту Путіна, Трампа й Сі Цзіньпіна вже розпочалася.

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«Зараз я вже можу точно сказати, що і в Москві, і в Пекіні, і у Вашингтоні в цілому готові до проведення цієї зустрічі, і підготовка до неї вже почалася», — заявив Ушаков.

Він додав, що у Китаї нібито вкрай серйозно поставилися до організації перемовин.

Саміт у китайському Шеньчжені має відбутися 18–19 листопада. Там Путін, Трамп та Сі Цзіньпін, ймовірно, обговорюватимуть питання завершення війни в Україні без участі самої України. Міжнародні аналітики й експерти висловлюють побоювання, що саміт може перетворитися на зустріч-розподіл сфер впливу між трьома країнами.

Переговори з РФ: останні новини

Нагадаємо, Володимир Зеленський припустив, що нова тристороння зустріч переговорних команд України, США та Росії щодо припинення війни може відбутися на початку листопада. За словами президента, Україна підтримує американські пропозиції щодо найшвидшого проведення переговорів і готова до будь-яких ініціатив із припинення вогню, включаючи енергетичне перемир’я та розв’язання гуманітарних питань, зокрема, повернення військовополонених.

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Остаточні дати ще не визначені. Водночас Зеленський зауважив, що хоч Росія й заявляла про підтримку ідеї тристоронньої зустрічі, вона вже неодноразово змінювала або скасовувала попередні домовленості.

Зі свого боку, російські ЗМІ із посиланням на помічника Путіна Юрія Ушакова повідомили, що Росія нібито готова відновити тристоронні переговори в 10-х числах листопада.

Відповідну заяву Володимир Путін зробив під час зустрічі у Санкт-Петербурзі зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом. На ній також йшлося про «ініціативу» російських військ на фронті та можливі спільні економічні проєкти зі США.

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