Росія готувала "замах" на Орбана з "українським слідом": що задумав Кремль — WP

Орбан з Путіним / © Associated Press

Російська розвідка запропонувала премʼєр-міністру Угорщини Віктору Орбану інсценований замах на його вбивство, щоб вплинути на результати парламентських виборів в країні. Вибори відбудуться 12 квітня.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела у розвідках європейських країн.

За даними видання, Служба зовнішньої розвідки Росії (СЗР) запропонувала стратегію «Зміна правил гри», яка мала б «фундаментально змінити всю парадигму виборчої кампанії» в Угорщині — замах на Віктора Орбана. Про це йдеться у звіті, який підготували російські співробітники СЗР.

Російські розвідники навели приклад замаху на Дональда Трампа, який стався влітку 2024 року під час президентської кампанії у США. У Росії вважають, що той інцидент призвів до перемоги Трампа на виборах 2024 року.

Опозиційна партія Тиса та її лідер Петер Мадяр лідирують в опитуваннях перед виборами в Угорщині. Понад 50% опитаних угорців готові проголосувати за опозицію, в той час як за партію Віктора Орбана «Фідес» — лише 38%.

Джерела The Washington Post в Угорщині виразили своє занепокоєння тим, як Віктор Орбан веде передвиборчу кампанію та реагує на дані опитувань. «Я ніколи не бачив, щоб „Фідес“ так нервував», — повідомив один зі співрозмовників.

У Росії заперечили такий звіт. Речник очільника РФ Путіна, Дмитро Пєсков, заявив, що звіст СЗР, з яким ознайомилося видання, — «ще один приклад дезінформації».

The Washington Post відзначає, що в рамках своєї передвиборчої кампанії Віктор Орбан все більше намагається звернути увагу виборців на зовнішню загрозу, і цією загрозою слугує Україна. 19 березня уряд Угорщини заборонив трьом громадянам України в’їзд на свою територію, стверджуючи, що вони погрожували Угорщині, Орбану та його родині. Підтверджень цих заяв уряд не надав.

7 березня лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр звинуватив премʼєр-міністра Віктора Орбана у залученні представників російської розвідки до парламентських виборів.

Проєкт журналістів Центральної Європи VSquare опублікував власне розслідування щодо російського впливу. За даними видання, уряд Росії доручив команді політтехнологів втрутитися у парламентські вибори в Угорщині. Керує операцією перший заступник керівника адміністрації Путін Сергій Кірієнко.

Нагадаємо, російська влада могла розпочати кампанію дезінформації для підтримки прем’єра Угорщини Віктора Орбана перед виборами. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією. За даними видання, адміністрація президента РФ Володимира Путіна схвалила план медіаконсалтингової компанії «Соціальний дизайн», яка пов’язана з Кремлем і перебуває під західними санкціями.

Раніше видання Politico писало про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готує план дій на випадок поразки на майбутніх виборах і може вдатися до крайніх заходів, щоб ускладнити життя переможцю. Колишня депутатка від партії «Фідес» Жужанна Селені зазначає, що Орбан має інструменти для блокування формування нового уряду чи скликання парламенту, включно з оголошенням надзвичайного стану та провокацією конституційної кризи.