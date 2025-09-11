Росія готувалася місяцями: ISW пояснило мету запуску дронів по Польщі

Атака БпЛА / © tsn.ua

Велика кількість російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі, свідчить про те, що це, ймовірно, були навмисні дії Росії. Держава-агресорка випробовує НАТО і готується до потенційної війни з країнами Альянсу.

Про це пишуть у ISW.

Атака на Польщу — не випадковість

Як зазначив прем’єр-міністр Дональд Туск, це перший випадок, коли значна частина дронів увійшла до польського повітряного простору з боку Білорусі. Раніше фіксувалися так звані «помилки» дронів через роботу РЕБ або ж менш масштабні провокації РФ. Відомо, що російські дрони входили до польського повітряного простору шість разів під час повномасштабного вторгнення, і загалом щонайменше сім БпЛА та одна ракета впали на польську територію під час війни.

«Вторгнення щонайменше дев’ятнадцяти дронів за одну ніч 9-10 вересня є примітним і приблизно втричі перевищує кількість снарядів, які впали в Польщі за всю війну. Малоймовірно, що така кількість дронів могла потрапити до польського повітряного простору випадково або внаслідок технічної чи операторської помилки», — йдеться у матеріалі.

Крім того, польський військовий чиновник заявив Reuters, що принаймні деякі з російських безпілотників у польському повітряному просторі були дронами-приманками Gerbera.

У ISW акцентували, що українські військові раніше виявили російські безпілотники з польськими та литовськими SIM-картами. Це може свідчити про підготовку Росії до випробування коридорів удару в Польщі та Литві.

«Росія, можливо, готувалася до вторгнення 9-10 вересня місяцями, що додатково вказує на те, що вторгнення не було випадковістю чи результатом втручання української системи радіоелектронної боротьби», — йдеться у звіті.

На думку аналітиків, РФ намагається оцінити можливості та реакції як Польщі, так і НАТО в надії застосувати отримані уроки до майбутніх конфліктних сценаріїв з альянсом НАТО.

«Росія, ймовірно, намагається дослідити оборонні можливості та час реакції Польщі та НАТО, спостерігаючи за їхньою структурою командування та управління в дії. Вона також могла мати на меті перевірити оперативну сумісність держав-членів НАТО, які працюють над нейтралізацією загрози в повітряному просторі НАТО», — стверджують аналітики Інституту.

Загальновідомо, що Росія багато років брала участь у гібридній кампанії війни проти Європи, включаючи випадки перешкод радіоелектронної боротьби та глушіння GPS, диверсійні місії, підпали та замахи на вбивства.

Вторгнення безпілотників, ймовірно, також має на меті оцінити рівень внутрішньої підтримки колективної оборони НАТО в Польщі та інших державах-членах, особливо в той час, коли підтримка України є делікатною темою у внутрішньому інформаційному просторі Польщі.

«ISW продовжує оцінювати, що Росія докладає багатосторонніх зусиль для підготовки до потенційної майбутньої війни між Росією та НАТО, зокрема шляхом підготовки свого суспільства, мілітаризації молоді, розбудови військової інфраструктури на західному кордоні та поширення наративів, які Росія може спробувати використати для виправдання майбутньої агресії проти НАТО», — зазначили в Інституті.

Зусилля щодо перевірки технічних можливостей та політичної рішучості НАТО, ймовірно, є частиною цієї багатосторонньої кампанії. І Росія, схоже, стає дедалі сміливішою щодо того, яку ескалацію вона готова випробувати.

Раніше авіаексперт прокоментував інцидент із російськими дронами, які порушили повітряний простір Польщі 11 вересня.

Так, Росія готується бити по Європі. А завдання останньої — об’єднати зусилля, а не давати різні оцінки.

Як зазначив експерт з питань авіації, заступник директора української компанії виробників РЕБ Анатолій Храпчинський, росіяни вже «працювали» по літаку Урсули фон дер Ляєн, займалися перерізанням кабелів, запускали дрони по країнах Балтії тощо

«Росія виступає гопником, який наривається на бійку, а потім чекає на підтримку з боку КНР, Китаю та Ірану», — пояснив експерт.

За його словами, Росія активізує провокаційні дії проти Європи, і головне завдання останньої — об’єднати зусилля.

«Головне завдання Європи — об’єднати зусилля і не виходити з поодинокими висновками цієї загрози: мовляв, все окей, ми відбили, росіяни не планували бити по військових об’єктах. А звідки ви знаєте? Ви перехопили їх на підльоті до аеропортів», — завершив Храпчинський.