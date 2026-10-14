Росія готує бомбардувальники до нової атаки: що помітили на аеродромі "Енгельс"

Російський винищувач / © Twitter/Ministry of Defence

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На російських військових аеродромах помітили активну підготовку стратегічних бомбардувальників та їхнє переміщення між авіабазами. Зокрема, на аеродромі «Енгельс» літаки вже споряджають крилатими ракетами. Це може свідчити про підготовку Росії до нового масованого удару по Україні.

Про це повідомляє профільне видання Defense Express із посиланням на супутникові знімки моніторингового ресурсу AviVector.

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Спорядження ракетами та повільне будівництво укриттів

На знімках від 12 жовтня видно, що на аеродромі «Енгельс» бомбардувальник Ту-160М споряджають ракетами Х-101.

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Аналітики зазначають, що росіяни готують такі літаки по черзі — по одному. Через підготовку та перельоти між аеродромами «Енгельс» і «Оленья» паузи між масованими ударами можуть зрости.

Спорядження Ту-160М ракетами Х-101 на аеродромі «Енгельс», 12 жовтня 2026 року / Фото від AviVector / © AviVector

«На ось таку почерговість спорядження бомбардувальників на аеродромі „Енгельс“ може впливати ситуація з побудовою укриттів. Їх зведення стартувало ще рік тому, але станом на зараз фіксується хіба що поява трьох каркасів для майбутніх ангарів», — йдеться у матеріалі.

Зведення каркасів під майбутні ангари на аеродромі «Енгельс», 12 жовтня 2026 року / Фото від AviVector / © AviVector

Передислокація бортів та ситуація на авіабазах

За даними AviVector, станом на 8 жовтня на аеродромі «Оленья» перебувало сім бомбардувальників Ту-95МС і 33 літаки Ту-22М3. Також там зафіксували два літаки-заправники Іл-78М, один Ту-134УБЛ, два транспортні Ан-12, один Ан-26 та один винищувач-перехоплювач МіГ-31.

Протягом 8–9 жовтня до шести бортів Ту-95МС передислокували на далекосхідну авіабазу «Українка», а один Ту-22М3 перемістили на аеродром «Енгельс».

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В аналітичному виданні припускають, що розміщенням бомбардувальників на віддалених аеродромах РФ намагається знизити ризик їх ураження. Водночас активні переміщення і підготовка літаків у європейській частині Росії можуть вказувати на підготовчі заходи до чергової повітряної атаки.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, як повідомив Володимир Зеленський, російські війська розпочали нову хвилю атак безпілотниками, здійснюючи свідомий і безперервний тиск на громадян України.

Варто зауважити, що посеред дня 14 жовтня Росія атакувала реактивним безпілотником Луцьк. Пошкоджено цивільну інфраструктуру — гуртівню товарів.

Також Росія вкотре атакувала реактивними безпілотниками Вінницю. У місті зафіксовано руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

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