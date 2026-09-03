Росія готує диверсії проти оборонних компаній: данська розвідка забила на сполох

Жінки-військові Данії / © DW

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Данська служба безпеки та розвідки PET заявила, що Росія готує диверсійні операції на території Данії. Одними з головних потенційних цілей можуть стати підприємства оборонної промисловості, пов’язані з військовою підтримкою України.

Про це повідомляє Berlingske з посиланням на керівника контррозвідки PET Еміля Гресхольма.

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За його словами, головною метою можливих російських диверсій є перешкоджання конкретним поставкам для української оборони. Водночас Москва, як вважають у данській спецслужбі, намагається залякати Данію та змусити її скоротити підтримку України й відмовитися від посилення власних оборонних спроможностей.

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Зазвичай спецслужби не розголошують подібні дані публічно, однак цього разу загрозу в PET вважають достатньо конкретною.

«Вибір цілей і підготовка настільки специфічні, що ми вважаємо за необхідне публічно заявити: це загроза, до якої слід ставитися серйозно», — заявив Гресхольм.

Серед можливих способів диверсій він назвав, зокрема, підпали. Данські оборонні компанії закликали посилити заходи безпеки.

Росія може залучати звичайних громадян

За даними PET, російські спецслужби також намагаються використовувати для своїх операцій «звичайних данців». При цьому люди можуть навіть не усвідомлювати, що фактично виконують завдання в інтересах Москви.

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Наприклад, громадян можуть просити сфотографувати або зняти на відео певне підприємство чи інший об'єкт. Згодом такі матеріали можуть використовуватися для підготовки диверсій.

У PET закликали жителів Данії насторожено ставитися до подібних прохань.

За оцінкою спецслужби, загроза російських диверсій надалі може зростати як за масштабом, так і за складністю.

«Це спрямовано проти українських оборонних виробників у Данії. Але ми бачимо, що росіяни загалом цікавляться оборонною промисловістю Данії», — наголосив Гресхольм.

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Ймовірний напад Росії на країни НАТО — що кажуть у Європі

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що наразі не бачить ознак того, що Росія може наважитися на напад на одну з країн НАТО.

За його словами, немає ані доказів, ані фактів, які б свідчили про підготовку Москви до такого сценарію. Стубб наголосив, що не вірить у готовність Росії атакувати НАТО, яке він назвав найпотужнішим військовим альянсом світу.

Схожу позицію висловив і президент Естонії Алар Каріс. На його думку, найближчим часом Росія навряд чи наважиться напасти на Естонію, однак у перспективі кількох років ситуація може змінитися.

Водночас у Таллінні вже готуються до різних сценаріїв можливої ескалації. Одним із ключових викликів естонська влада називає захист цивільного населення у разі потенційної загрози.

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