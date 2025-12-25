Росія готує ескалацію на 2026 рік: що відомо про плани Путіна вдарити по країнах-членах НАТО

Володимир Путін / © Associated Press

Російська Федерація розглядає сценарій створення сухопутного коридору між Польщею та Литвою, що може призвести до прямого зіткнення з НАТО вже у 2026 році. На думку експертів, приводом для агресії Кремль обере вигадану «блокаду» Калінінградської області.

Про це повідомив експерт із міжнародної безпеки Тарас Жовтенко для КИЇВ24.

Він наголосив, що Альянс детально поінформований про наміри Москви.

«В НАТО знають, як, до чого готуються росіяни. І вони знають, скільки їх буде, де вони будуть і для чого вони там будуть. Це був такий публічний натяк: ваші плани не такі таємні, як ви собі думаєте. Скоріше за все, це буде Калінінградський напрямок. Росіяни будуть пробувати пробити сухопутний коридор по кордону між Польщею і Литвою, не закріплюючись насправді на території цих країн, а просто поставивши там блокпости», — зауважив експерт.

За словами експерта, ключовим аргументом РФ стане «захист» Калінінграда. Російська пропаганда вже активно готує підґрунтя для цього кроку, а сам Володимир Путін під час нещодавніх виступів прямо заявляв, що ймовірна блокада регіону означатиме для Європи «початок великої війни».

«Вони потім тільки випустять знову Лукашенка. Він покаже свої „чотири напрямки, з яких готувалась блокада Калінінградської області, і якби не було нанесено превентивного удару“, відповідно, ця блокада би відбулася. Тобто насправді, найімовірніше, що це буде саме Калінінградський напрямок», — зазначив експерт.

Експерт резюмує, що НАТО чітко дає зрозуміти Кремлю: кількість контингенту та напрямки операцій ворога вже відомі, що має стати стримуючим фактором для РФ.

