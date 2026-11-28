Путін / © Associated Press

Реклама

Вимога Росії повернути НАТО до кордонів 1997 року має конкретну військово-політичну мету — домогтися виведення іноземних військових із Польщі та країн Балтії.

Про це в етері Еспресо заявив журналіст Віталій Портников.

Реклама

Він пояснив, що Москва наполягає не лише на зміні кордонів присутності НАТО, а й на виведенні іноземних військових підрозділів із території європейських держав. За словами журналіста, реалізація таких вимог означала б відсутність військових союзників у країнах, які потенційно можуть стати об’єктами російської агресії.

Реклама

«Уявіть, що зараз із території країн Центральної Європи виходять німецькі, голландські та французькі військові, а американські — з Польщі та країн Балтії. І через три місяці у Росії виникає конфлікт із Польщею чи Латвією. Там уже немає німецьких, французьких чи американських військових. Це виключно конфлікт із ними», — зазначив Портников.

На його думку, за таких обставин іншим членам НАТО було б складніше оперативно долучитися до захисту держави, на яку напала Росія. Адже відсутність військовослужбовців країн-союзниць на її території могла б послабити безпосереднє залучення цих держав до конфлікту.

Журналіст наголосив, що присутність іноземних військових має важливе стримувальне значення. У разі нападу на країну, де дислокуються підрозділи інших членів Альянсу, під загрозою опиняються також військовослужбовці цих держав.

«Як ви вважаєте, Німеччина і Франція тоді спеціально посилатимуть туди своїх військових? Думаю, що ні. Сам факт присутності іноземних військових означає, що напад на Варшаву, умовно кажучи, — це напад на Америку чи іншу країну НАТО. Саме це зупиняє Путіна», — наголосив Портников.

Реклама

Він переконаний, що Путін усвідомлює стратегічну роль військової присутності союзників у країнах Центральної та Східної Європи. Водночас Кремль поки не має чіткого способу домогтися виконання своїх вимог щодо зміни військової присутності НАТО.

«Коли іноземних військових там не буде, таких проблем у нього не виникне. Він усе дуже точно розрахував. Просто не знає, як цього домогтися», — підсумував журналіст.

Раніше повідомлялося, що президент Чехії Петр Павел вважає, що НАТО має дотримуватися політики «нульової толерантності» до будь-яких порушень суверенітету країн Альянсу з боку Росії.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликали Росію не допустити розширення війни проти України.

Реклама

Новини партнерів