Росія готує гібридну атаку на країну НАТО: про що попереджає розвідка

Росія готує гібридну атаку / © Associated Press

Реклама

Росія готує гібридні атаки на східному фланзі НАТО через ізоляцію Путіна. Про це повідомляє розвідка Латвії. Зокрема, Москва розглядає можливість здійснення військових провокацій проти країн Балтії або Польщі.

Про це повідомляє Fox News.

Росія готує гібридні атаки на країни НАТО

Оскільки Кремль наразі не готовий до конвенційної війни з Північноатлантичним альянсом, йдеться про застосування ракет, безпілотників та інших інструментів гібридного впливу, метою яких є тиск на Захід задля припинення підтримки України.

Реклама

За оцінками спецслужб, найбільший ризик наразі полягає не у прагненні РФ розв’язати повномасштабну війну з НАТО, а у високій ймовірності стратегічної помилки з боку російського диктатора Володимира Путіна через його дезінформованість.

«Ми бачимо ознаки того, що Росія готує військові провокації проти країн Балтії чи Польщі — не звичайну війну, бо Росія зараз на це не здатна, а гібридні атаки», — заявили у латвійській розвідці.

Через викривлене сприйняття реальності, яке формує оточення Путіна, ризики атак проти країн НАТО зростають. Путіну кажуть те, що він хоче почути. Це небезпечне коло може призвести до «безглуздих рішень».

«Ми бачимо дедалі більше ознак того, що Путін хоче отримувати лише позитивні новини. Він ізольований, і це робить прийняття рішень ще більш проблематичним, оскільки рішення не ґрунтуються на реальній ситуації», — додали розвідники.

Реклама

Побоювання Латвії збігаються із позицією Варшави. У червні польські посадовці підтвердили журналістам, що Росія вже веде активну гібридну кампанію на східному кордоні НАТО.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Босацький назвав прояви гібридної війни РФ: політичні вбивства, активність дронів, кібератаки та диверсії на об’єктах критичної інфраструктури. Зокрема, РФ уже атакувала польську енергосистему.

Посол Кшиштоф Олендзький додав, що криза на білоруському кордоні є свідомою кампанією Москви та Мінська з використання нелегальної міграції як зброї.

Попри публічні заяви Кремля про неефективність західних обмежень, внутрішні документи РФ свідчать про протилежне. Західні санкції суттєво вичерпують фінансові ресурси агресора. Військова економіка починає сипатися як «картковий будиночок».

Реклама

Латвія закликає до посилення тиску на РФ. Наразі для країни немає прямої загрози вторгнення РФ. Для відновлення потенціалу після війни в Україні РФ знадобиться від трьох до п’яти років.

Юридична війна проти Заходу

Згідно з оприлюдненим звітом SAB, Росія дедалі активніше розгортає так звану «юридичну війну». Кремль використовує міжнародні суди та правові механізми для послаблення підтримки України та виправдання власних дій. Для цього російські експерти детально вивчають досвід Ірану, який у 2016 році оскаржував американські санкції у Міжнародному суді ООН.

Особливе занепокоєння викликає підготовка Москвою позову до Міжнародного суду ООН проти країн Балтії, де їх планують звинуватити у «дискримінації російськомовного населення». На думку латвійської розвідки, ця юридична кампанія має на меті створити інформаційне підґрунтя для майбутніх агресивних кроків.

«Росія вважає, що країнами Балтії керують проамериканські еліти, які відірвані від власного народу. Вони зробили подібну помилку щодо України до вторгнення, тому це сприйняття нас непокоїть», — кажуть у розвідці.

Реклама

У звіті йдеться, що РФ вдається до вибіркового тлумачення міжнародного права та використовує «вигадані докази», так само Кремль копіює риторику, яку використовував для захоплення Донбасу.

Як у Латвії готуються до нападу РФ

Нагадаємо, що командувач Збройних сил Латвії генерал Каспарс Пуданс попередив про загрозу російської атаки на країни Балтії, яка в тій чи іншій формі може статися найближчим часом.

За його словами, Москва отримала перевагу в здатності масштабно виробляти дрони та швидко адаптувати їх до воєнних потреб. РФ може скористатися цим і здійснити напад до кінця 2028 року, поки європейські країни НАТО не завершать свої програми переозброєння та модернізації армій, заплановані на 2029–2035 роки.

Головною вразливістю східного флангу Альянсу є повільні темпи зміцнення оборони, а також брак досвіду у масовому використанні безпілотників, який вже мають Україна та Росія. Будь-який прямий конфлікт може розпочатися саме в Балтійському регіоні, де наразі розміщені багатонаціональні бригади НАТО під керівництвом Канади, Німеччини та Великої Британії.

Реклама

Побоювання щодо захищеності регіону також посилюються через наявність значної кількості російськомовного населення на сході Латвії.

Новини партнерів