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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Росія готує конфлікт з Азербайджаном: у ГУР помітили переміщення військ

Кремль посилює військово-політичний тиск на країни Південного Кавказу.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Російська армія

Російська армія. Ілюстративне зображення / © Associated Press

Російська Федерація пришвидшила комплектування своєї військової бази в Ґюмрі на території Вірменії на тлі загострення відносин із Азербайджаном.

На це звернули увагу в Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України.

У повідомленні розвідки йдеться, що особовий склад для військової бази РФ у Вірменії набирають серед військовослужбовців, які проходять службу в Ростовській і Волгоградській областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Крім того, Росія активно шукає добровольців серед представників поневолених народів Кавказу — зокрема, в Північній Осетії та Адигеї.

«Розгортання російських військ у Вірменії — це елемент комплексної стратегії кремля, спрямованої на дестабілізацію глобальної безпекової ситуації. Разом із розпаленням міжетнічного конфлікту Москва нарощує військову присутність на Кавказі. Ймовірно, погіршення стосунків між Азербайджаном та РФ готувалося заздалегідь», — припустив представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Нагадаємо, після гучних затримань азербайджанців у російському місті Єкатеринбурзі, під час яких загинули дві людини, в Азербайджані розпочалися рейди проти росіян. Український президент Володимир Зеленський зателефонував азербайджанському колезі Ільхаму Алієву, щоби висловити співчуття через свавілля Кремля.

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