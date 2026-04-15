Росія готує населення до війни з НАТО: підписано новий закон

Росія готується до війни з НАТО

Кремль розпочав підготовку російського населення до необхідності вести війну з НАТО. Першим кроком стало ухвалення законопроєкту про можливість використовувати армію для «захисту» росіян за кордоном.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко для LIGA.net.

Росіян готують до нової війни: підписали новий закон

Стало відомо, що Росія розпочала когнітивну операцію з підготовки своїх громадян до нової можливої війни з країнами НАТО. Зокрема, йдеться про країни Балтії.

У першому читанні російські депутати ухвалили законопроєкт, за яким РФ буде «захищати» своїх громадян за кордоном у тому числі за допомогою військових. Так, Путін зможе відправляти власні війська до країн, де вважає, що росіяни зазнають переслідування.

Це стосуватиметься випадків, коли за кордоном проти росіян відкривають кримінальні провадження чи просто арештовують їх.

«Це частина когнітивних дій проти Європи, зокрема країн Балтії», — заявив Андрій Коваленко.

У Центрі протидії дезінформації переконані, що Росія і справді планує вторгнення у країни Балтії. Та на підготовку окупантам ще потрібен час.

Поки що країна-агресорка намагатиметься розбалансувати ЄС і НАТО через використання конфліктів на свою користь.

«Вони намагаються зараз залякувати європейські суспільства можливою війною для того, щоб ці суспільства не підтримували нинішніх політиків, а обирали таких, як Віктор Орбан, у своїх країнах в надії уникнути війни», — підсумував Коваленко.

Однак подібна тактика провалилася в Угорщині та Румунії.

Як Росія готується до наступних війн

Дії країни-агресорки вказують, що Росія хоче продовжити імперські підходи та готується до наступних війн. До прикладу, у 2026 році РФ збирається додатково призвати ще 409 тисяч росіян — це має перекрити втрати росіян в Україні і, можливо, вистачить на створення резервів.

Росія усе ще має план використовувати Україну як плацдарм для подальшого наступу. Тому першочерговим планом є Донеччина, а потім інші області України, де вже ступила нога російських військових. Усе частіше лунають «ідеї» створення буферних зон. Дійшло навіть до Вінничини.

Найбільшим інформаційним атакам зараз піддаються країни Балтії. РФ заявляє, що повітряний простір країн Балтії використовується для атак українських безпілотників. Росія розглядає Балтійський напрямок як потенційний театр дій. Там збираються розгорнути засоби радіоелектронної боротьби.

Крім країн Балтії, може постраждати і Фінляндія. Помічник президента РФ Патрушев заявив, що Фінляндія та країни Балтії дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії.

З 2025 року Росія активно формує стратегічні резерви — це стосується розробки і нарощування виробництва дронів, призову військовослужбовців, вербування військових з інших країн. Також окупанти розбудовують систему ППО, щоправда, не для захисту своїх міст, а навколо власних резиденцій.

На завершення, Росія не демонструє готовності до компромісного миру і будь-якого завершення війни. Мир, який пропонує РФ, має вигляд підготовки до наступного етапу війни. Для Росії це стане «перезарядкою». Тож є усі підстави вважати, що військова машина РФ готується до нових наступів на країни НАТО.