Микола Патрушев / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Кремлівські посадовці продовжують формувати умови для можливих операцій у повітряному просторі країн НАТО.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму останньому звіті.

Звинувачення у «співучасті»

Приводом для занепокоєння аналітиків стала заява помічника президента РФ та колишнього секретаря Радбезу Миколи Патрушева. 13 квітня в інтерв’ю «Російській газеті» він звинуватив Фінляндію та країни Балтії у тому, що вони нібито дозволяють українським дронам використовувати свій повітряний простір для ударів по території Росії.

За словами Патрушева, такі дії є «прямою участю НАТО» в атаках проти РФ.

Прогноз аналітиків

В ISW підкреслюють, що подібні заяви не є випадковими. Росія використовує цю риторику як виправдання для майбутніх агресивних кроків.

«Заяви Патрушева можуть свідчити про те, що російські сили планують порушувати повітряний простір Фінляндії та країн Балтії. РФ може позиціювати це як „заходи у відповідь“ на нібито використання їхнього простору українськими БпЛА», — йдеться у звіті.

Експерти зазначають, що Москва послідовно намагається розширити зону напруженості, звинувачуючи сусідні країни НАТО у сприянні українським ударам по російських стратегічних об’єктах.

Від початку повномасштабного вторгнення країни Балтії та Фінляндія неодноразово фіксували провокації з боку російської авіації поблизу своїх кордонів, проте офіційні звинувачення у транзиті українських дронів виводять російську пропаганду на новий рівень ескалації.

Російські провокації проти країн Європи: останні новини

Раніше ми писали про те, що Росія вже найближчими місяцями може здійснити небезпечну провокацію проти однієї з країн НАТО на сході Європи, щоб відвернути увагу світу від підготовки до нового великого наступу в Україні. Імовірність реалізації такого сценарію оцінюється у 75–80%. За прогнозом польського генерала у відставці та керівника оборонної компанії RBL Defence Polska Ярослава Крашевського, загострення може відбутися вже у квітні або травні — перед самим початком російського наступу на українському фронті. Найбільша загроза наразі нависла над стиком кордонів Польщі, Литви та Білорусі, а також над акваторією Балтійського моря. Основна мета диверсії — скувати європейські сили та засоби.

Раніше у Литві заявили, що Путін готує війну з НАТО. Після закінчення війни проти України Росія може бути готова до повномасштабного військового зіткнення з Альянсом через шість років за умови скасування міжнародних санкцій.

Нагадаємо, Фінляндія готує систему сповіщення про повітряні загрози за прикладом України.