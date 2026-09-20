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Росія готує новий контакт із США: Рябков розкрив деталі майбутньої зустрічі
У Москві заявили про підготовку нових переговорів із представниками адміністрації Дональда Трампа.
Команда Володимира Путіна готується до нової зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Переговори можуть відбутися вже найближчими тижнями.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.
За його словами, головною темою зустрічі стане усунення так званих «подразників» у двосторонніх відносинах Росії та США.
«Найближчими тижнями», — сказав Рябков, відповідаючи на запитання про можливі терміни переговорів.
Він також зазначив, що подібні контакти між сторонами вже набули певної регулярності, хоча Москва незадоволена темпами просування.
«Ми від цього не відмовляємося, ми й надалі рухатимемося», — заявив російський дипломат.
Росія заявляє про готовність до нових переговорів
Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Москва розраховує на поновлення тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США. За його словами, це питання вже обговорювалося з американськими представниками.
Крім того, Пєсков стверджував, що Росія нібито готова до мирного врегулювання війни, водночас покладаючи подальший розвиток переговорного процесу на позицію Києва.