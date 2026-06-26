Росія готує новий потенціал війни з НАТО: експерти назвали терміни відновлення

НАТО / © gettyimages.com

Реклама

Росія залишається довгостроковим фактором ризику для європейської безпеки попри суттєві втрати та проблеми російської армії у війні проти України.

Військовий аналітик Майкл Кофман зазначає, що навіть у разі військової поразки Росія залишатиметься ключовим дестабілізуючим чинником у Європі, пише Foreign Affairs.

За його оцінками, Росія здатна відновити наступальні спроможності протягом 5–7 років, що є надзвичайно коротким періодом у стратегічному плануванні оборони.

Реклама

Аналітики вважають, що замість повторення моделі позиційної війни Кремль може повернутися до масштабних наступальних операцій, але вже з урахуванням сучасних технологій.

Також зазначається, що російські збройні сили проходять глибоку трансформацію. Чисельність армії зросла з приблизно 850 тисяч до 1,3 мільйона військових, однак якість підготовки особового складу суттєво знизилася через великі втрати, які британська розвідка оцінює приблизно у 500 тисяч загиблих і поранених.

Попри це, Росія вибудувала систему постійного поповнення армії за рахунок контрактників і робить ставку на масове виробництво озброєнь, зокрема артилерії та безпілотних систем.

За оцінками, оборонна промисловість РФ змогла адаптуватися до санкцій і налагодити постачання критичних компонентів через обхідні канали. Щороку країна виробляє мільйони дронів, включно з ударними системами.

Реклама

У 2025 році Росія виготовила понад 70 тисяч баражуючих боєприпасів, а на 2026 рік уже законтрактовано постачання щонайменше 100 тисяч одиниць. Інтенсивність їх застосування проти України, за оцінками, сягає близько 6500 запусків щомісяця.

Окремо наголошується, що Росія продовжує відновлювати парк бронетехніки, попри значні втрати. Виробничі потужності дозволяють випускати понад 200 танків Т-90М на рік, що у перспективі може суттєво змінити баланс сил.

Важливим елементом трансформації називають також інтеграцію безпілотних систем і розвідувально-вогневих контурів, що скорочує час між виявленням цілі та її ураженням. Це, зокрема, знижує ефективність окремих західних систем озброєння.

Водночас Майкл Кофман застерігає країни НАТО від недооцінки цих змін, попри тактичні невдачі Росії у війні проти України.

Реклама

На його думку, західні армії мають перевагу в авіації та технологіях, однак не мають достатнього досвіду ведення бойових дій у середовищі масованого застосування дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

Окремо експерт звертає увагу на проблему недостатньої адаптації НАТО до нових умов війни, зокрема нестачу систем ППО малого радіуса дії та засобів протидії масовим дроновим атакам.

Також серед ризиків називається політична невизначеність у ролі США в європейській безпеці та залежність оборонних планів НАТО від американської підтримки.

Крім того, після завершення дії договору Новий СНО Росія зберігає значний ядерний потенціал, що посилює стратегічну невизначеність у відносинах із Заходом.

Реклама

Експерти наголошують: для зменшення ризиків НАТО має терміново модернізувати свої структури, розвивати безпілотні системи та посилювати багаторівневу протиповітряну оборону.

Раніше повідомлялося, що лідери Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі у Берліні напередодні саміту НАТО заявили про повну підтримку України у війні проти Росії.

Ми раніше інформували, що колишній генсек НАТО назвав Україну найсильнішою у Європі у військовому плані.

Новини партнерів