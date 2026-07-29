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Росія готує новий сценарій проти Польщі: у Варшаві зробили тривожну заяву
Кремль ескалює свої диверсійні, провокаційні та пропагандистські операції проти Польщі.
Росія наразі не готує повномасштабне вторгнення до Польщі, однак Кремль ескалює свої дії та готує провокації проти країни НАТО.
Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв’ю RMF24.
«Це будуть провокації: дрони — в першу чергу перехоплені чи переобладнані українські дрони; Балтійське море — ключова водойма для безпеки НАТО; диверсійні операції…», — перерахував міністр.
Він нагадав, що Держдума РФ два місяці тому змінила закон, який дозволив Росії втручатися, якщо права громадян Росії в інших країнах опинилися під загрозою.
«Зараз російські інституції заявляють, що право (російських) громадян представляти свою культуру та мову в країнах Балтії перебуває під загрозою, тому все рухається за схемою ескалації. Крок за кроком Росія піднімається вгору», — підкреслив міністр національної оборони.
Також він попередив про активізацію пропагандистської діяльності. Росія запустила ферми тролів.
«Були запущені російські пропагандистські ферми тролів. Волинь стала поштовхом, який їх гальванізував, а саме бажання налаштувати Польщу проти України», — зазначив віцепрем’єр-міністр.
Загроза нападу РФ на Польщу — останні новини
Нагадаємо, Росія працює над планом щодо провокацій під «чужим прапором» проти країн східного флангу НАТО — Польщі, Латвії, Литви та Естонії. Кремль планує використати перехоплені дрони України, аби звинуватити в ескалації Київ.
Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас попередив, що наступною ціллю агресора можуть бути Польща та держави Балтії, бо Росія не здатна досягти поставленої мети в Україні.