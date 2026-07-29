Росія готує новий сценарій проти Польщі: у Варшаві зробили тривожну заяву

Російські військові / © Associated Press

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Росія наразі не готує повномасштабне вторгнення до Польщі, однак Кремль ескалює свої дії та готує провокації проти країни НАТО.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв’ю RMF24.

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«Це будуть провокації: дрони — в першу чергу перехоплені чи переобладнані українські дрони; Балтійське море — ключова водойма для безпеки НАТО; диверсійні операції…», — перерахував міністр.

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Він нагадав, що Держдума РФ два місяці тому змінила закон, який дозволив Росії втручатися, якщо права громадян Росії в інших країнах опинилися під загрозою.

«Зараз російські інституції заявляють, що право (російських) громадян представляти свою культуру та мову в країнах Балтії перебуває під загрозою, тому все рухається за схемою ескалації. Крок за кроком Росія піднімається вгору», — підкреслив міністр національної оборони.

Також він попередив про активізацію пропагандистської діяльності. Росія запустила ферми тролів.

«Були запущені російські пропагандистські ферми тролів. Волинь стала поштовхом, який їх гальванізував, а саме бажання налаштувати Польщу проти України», — зазначив віцепрем’єр-міністр.

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Нагадаємо, Росія працює над планом щодо провокацій під «чужим прапором» проти країн східного флангу НАТО — Польщі, Латвії, Литви та Естонії. Кремль планує використати перехоплені дрони України, аби звинуватити в ескалації Київ.

Раніше міністр оборони Литви Робертас Каунас попередив, що наступною ціллю агресора можуть бути Польща та держави Балтії, бо Росія не здатна досягти поставленої мети в Україні.

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