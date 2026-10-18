ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
2 хв

Росія готує провокації та диверсії у Польщі: аналітики назвали головні цілі

Польща може зіткнутись з провокаціями або диверсіями на залізниці та кордонах, вважають експерти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Росія посилює диверсії та провокації на польському кордоні

Росія посилює диверсії та провокації на польському кордоні / © Associated Press

Росія може активізувати диверсійні операції та провокації на території Польщі взимку 2026–2027 років. Потенційними цілями можуть стати залізнична й логістична інфраструктура, а також шляхи постачання західної допомоги Україні.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що до Святвечора можна очікувати ескалації з боку Росії. За його словами, цієї зими Польща може зіткнутися зі спробами диверсій і провокацій, зокрема на кордонах та залізниці.

Він зазначив, що особливої уваги потребуватимуть кордони та залізнична інфраструктура. За словами Туска, Польщі варто готуватися до нових спроб диверсій і провокацій, які можуть відбуватися в більших масштабах, ніж раніше.

Аналітики ISW вважають, що диверсії на території європейських держав можуть бути частиною ширшої стратегії Кремля. Її мета — ускладнити постачання західної військової та іншої допомоги Україні, а також відвернути увагу міжнародних партнерів від підтримки українських Сил оборони.

Нагадаємо, 23 вересня у Польщі в населеному пункті Воля-Кробівська сталася пожежа на наземній станцій Starlink, яка забезпечує Інтернет для України, зокрема для військових. Вогонь охопив електрообладнання, розподільчу станцію та генератор. Польська влада припустила свідомий саботаж і розслідує інцидент як імовірну диверсію.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза зі Сходу «є реальною і відчутною». Саме тому польська армія і державні служби мають бути «готовими до будь-якого сценарію».

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie