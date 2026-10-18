Росія готує провокації та диверсії у Польщі: аналітики назвали головні цілі

Росія посилює диверсії та провокації на польському кордоні / © Associated Press

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Росія може активізувати диверсійні операції та провокації на території Польщі взимку 2026–2027 років. Потенційними цілями можуть стати залізнична й логістична інфраструктура, а також шляхи постачання західної допомоги Україні.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що до Святвечора можна очікувати ескалації з боку Росії. За його словами, цієї зими Польща може зіткнутися зі спробами диверсій і провокацій, зокрема на кордонах та залізниці.

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Він зазначив, що особливої уваги потребуватимуть кордони та залізнична інфраструктура. За словами Туска, Польщі варто готуватися до нових спроб диверсій і провокацій, які можуть відбуватися в більших масштабах, ніж раніше.

Аналітики ISW вважають, що диверсії на території європейських держав можуть бути частиною ширшої стратегії Кремля. Її мета — ускладнити постачання західної військової та іншої допомоги Україні, а також відвернути увагу міжнародних партнерів від підтримки українських Сил оборони.

Нагадаємо, 23 вересня у Польщі в населеному пункті Воля-Кробівська сталася пожежа на наземній станцій Starlink, яка забезпечує Інтернет для України, зокрема для військових. Вогонь охопив електрообладнання, розподільчу станцію та генератор. Польська влада припустила свідомий саботаж і розслідує інцидент як імовірну диверсію.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза зі Сходу «є реальною і відчутною». Саме тому польська армія і державні служби мають бути «готовими до будь-якого сценарію».

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