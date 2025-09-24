Росія готує цілорічний призов до армії: подробиці

Призов на військову службу в Росії / © Associated Press

Держдума Росії ухвалила у першому читанні законопроект №973851-8, який пропонує встановити, що призов на військову службу відбуватиметься протягом року (від 1 січня до 31 грудня) на підставі указу президента.

Про це повідомили російські засоби масової пропаганди.

Згідно з документом, у Росія протягом усього календарного року проводитиметься медогляд, професійний психологічний відбір та засідання призовної комісії, а у вже встановлені законом терміни (від 1 квітня до 15 липня та від 1 жовтня до 31 грудня) громадян відправлятимуть до місць проходження військової служби.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов повідомив, що повістки надсилатимуться призовникам без прив’язування до конкретного місяця.

«Повістки люди отримуватимуть протягом року», — сказав Картаполов.

Він зазначив, що «повістка — це просто запрошення до військового комісаріату, а до військ призовники «відправлятимуться так само, як і завжди, тобто навесні та восени».

Повідомляється, що така законодавча ініціатива спрямована на те, щоб розвантажити військові комісаріати.

Закон набуде чинності 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, у квітні президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов, який став наймасштабніших за останні 14 років. Планувалося призвати до армії 160 тис. чоловіків. Максимальний вік призовників підвищили від 27 до 30 років.

А в січні Путін підписав указ про призов громадян, які перебувають у запасі, на військові збори резервістів. Це щорічна практика, але точна дата указу може змінюватися. Призов торкнувся резервістів, які були скеровані до Збройних сил, Росгвардії, МНС, до органів державної охорони та ФСБ.