Російські шпигуни

У Росії за рішенням Генштабу ЗС РФ створено секретний підрозділ спецслужб для вбивств та викрадень противників Кремля за кордоном.

Про це повідомляє The Insider з посиланням на джерела у силових структурах.

Підрозділ із назвою «Центр 795» (військова частина 75127) було створено для «розширення можливостей» спецслужб після початку повномасштабної війни проти України.

Керівництво центру безпосередньо підпорядковується начальнику Генштабу Валерію Герасимову чи його заступнику і діє незалежно від підрозділів Міноборони РФ.

До спецпідрозділу відібрали 500 офіцерів із ФСБ, ГРУ, а також КДБ Білорусі. Безпосереднім начальником «Центру 795» став колишній співробітник «Альфи» ФСБ Денис Фісенко.

Базується підрозділ на території парку «Патріот» у підмосковній Кубинці, у навчальному центрі концерну «Калашников». Фінансують його співвласник «Калашнікова» Андрій Бокарєв та голова «Ростеху» Сергій Чемезов, близький друг та товариш по службі президента РФ Володимира Путіна.

Структура розділена на три управління: розвідувальне, штурмове та управління бойового забезпечення. У розвідувальному — 19 відділів, включаючи снайперський, що вказує на підготовку точкових убивств.

Як зазначає видання, спочатку спецпідрозділ створювався для операцій в Україні (атаки на командні пункти і військових та політичних лідерів), але особливих успіхів тут він не мав. Пізніше його завдання розширилися до диверсій на військових об’єктах та замахів на опозиціонерів та журналістів за кордоном.

Одна з операцій за кордоном, яку планували росіяни, закінчилася повним провалом. Офіцера центру Дениса Алімова було затримано 24 лютого в аеропорту Боготи (Колумбія) на запит США.

Нагадаємо, розслідування в США встановило, що 42-річний Алімов у період від жовтня 2024-го до березня 2025 року брав участь у змові з метою вбивства двох «відомих європейських діячів», кого саме — не уточнюється.

Відомо, що до 2022 року Алімов проходив службу у центрі спецпризначення ФСБ, на базі спецпідрозділу «Вимпел». Тут він мав позивний «Арієць».