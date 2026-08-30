Росія готує удари за межами України?: у Британії зробили тривожне попередження

Британські виробники зброї отримали попередження про загрозу / © Associated Press

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Керівників британських оборонних підприємств, які постачають озброєння для ЗСУ, офіційно попередили про високу загрозу атак і шпигунства з боку Росії. Це відбулося на початку літа під час круглого столу за участю високопосадовців уряду та топменеджерів.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Британські оборонні підприємства отримали попередження про загрозу атак і шпигунства

Хоча джерела не розкривають повний список присутніх, за даними інсайдерів, на зустрічі були керівники компаній, які виготовляють зброю та безпілотники для України.

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Серед помітних гравців ринку — Ukrspecsystems (виробник БПЛА поблизу авіабази Королівських ВПС Мілденголл у Західному Саффолку), Callen-Lenz (дочірня структура BAE Systems, чиї апарати нещодавно використовувалися для ударів по нафтопереробних заводах углибині території Росії), а також концерн MBDA, який випускає крилаті ракети Storm Shadow.

Зустріч, організована Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку (FCDO), відбулася на тлі зриву російських замахів на керівників двох німецьких оборонних компаній.

Серед потенційних жертв був Армін Паппергер, генеральний директор оборонного гіганта Rheinmetall, який реалізує контракт на постачання артилерійських снарядів для українських військових на суму 4,2 мільярда фунтів стерлінгів.

«Керівники оборонних компаній у Великій Британії та Європі починають думати про власну безпеку та безпеку об’єктів своїх компаній. Росія сигналізує, що кожен, хто бере участь в оборонному підприємстві, тепер вважається законною мішенню для росіян», — зазначила експертка з питань безпеки з аналітичного центру Atlantic Council Елізабет Бро.

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Британія готується на випадок нападу РФ

Нагадаємо, британському Кабінету Міністрів доручили прискорити планування оборони на тлі російських погроз через постачання зброї Україні.

Зокрема, терміни реалізації планів захисту країни та створення засекреченої «військової книги» перенесли з 2035 на 2030 рік через загрозу нападів у «сірій зоні» та можливої російської агресії.

У відповідь на звинувачення РФ у співучасті в атаках Міноборони Британії наголосило на підтримці України. Водночас влада країни готується до можливих криз: восени стартує кампанія з національної стійкості із порадами населенню щодо створення запасів їжі й води, а 2027 року пройдуть масштабні навчання з цивільної оборони.

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