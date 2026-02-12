Росія готує вторгнення в країни ЄС: це може статися швидше, ніж здається європейцям

Нове вторгнення РФ

Росія може бути готовою до нападу на одну з країн НАТО вже протягом найближчих чотирьох років. За оцінками розвідок, Кремль здатен піти на агресію ще до кінця десятиліття — і навіть раніше.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, пише портал ONET.

Расмуссен заявив, що Європа наразі не готова до швидкого сценарію ескалації, а гарантії активної участі США у можливому конфлікті залишаються під питанням.

За його словами, в НАТО відпрацьовували сценарій, за якого Москва оголошує надзвичайний стан у Калінінградській області та вимагає сухопутний коридор через територію Литви. У разі відмови Кремль може вдатися до силового вторгнення, прикриваючи агресію “гуманітарними” приводами.

“Атака може відбутися дуже швидко. Європа не готова, а гарантій допомоги США немає. Ми перебуваємо в стані надзвичайної ситуації у сфері безпеки”, — заявив Расмуссен.

Він також різко розкритикував позицію Дональда Трампа щодо міжнародної безпеки та закликав європейські країни зменшувати залежність від Вашингтона у питаннях оборони. За словами ексгенсека НАТО, економіки країн Альянсу мають переходити на воєнні рейки, а автомобільні заводи — переорієнтовуватися на виробництво військової техніки.

Окремо Расмуссен наголосив, що швидкого мирного врегулювання війни в Україні не буде, оскільки Володимир Путін не зацікавлений у компромісах.

“Поки Путін вважає, що може перемогти на полі бою, він не піде на реальні переговори. Його мета — не лише території, а перетворення України на васальну державу”, — підкреслив він.

Європа готується до можливого конфлікту

Побоювання щодо нової агресії РФ уже впливають на оборонну політику країн Європи.

Норвегія

Норвезькі військові активно готуються до сценарію потенційної агресії РФ. Голова Міноборони Ейрік Крістофферсен заявив, що Москва може спробувати захопити частину території країни, щоб убезпечити свої ядерні сили на Кольському півострові.

На півночі Росія розміщує атомні підводні човни, наземні ракети та літаки з ядерним озброєнням. Норвегія готується діяти у разі будь-якої провокації, особливо для захисту критичної інфраструктури та цивільного населення.

“Це все ще реальний сценарій — діяти, щоб гарантувати захист ядерних можливостей Росії. Ми готуємося до такого розвитку подій у Арктиці”, — пояснив Крістофферсен.

Польща

З 2026 року Польща планує створити резерв високої готовності, який дозволить швидко мобілізувати до 500 тисяч військових. 300 тисяч становитиме професійна армія та війська територіальної оборони, а ще 200 тисяч — резервісти різного типу.

“Частина резервістів проходитиме регулярні навчання. Участь у програмі буде добровільною та оплачуваною”, — повідомив заступник міністра оборони Цезарій Томчик.

Також очікується підготовка близько 40 тисяч резервістів протягом 2026 року. Завдяки освітнім програмам для молоді, загальна кількість осіб, охоплених оборонною підготовкою, може перевищити 300 тисяч.

Польща особливу увагу приділяє системам ППО, логістиці та швидкому реагуванню на можливі ракетні атаки.

Німеччина

Берлін більше не розглядає конфлікт із Росією як віддалену загрозу. Німеччина переходить до активної підготовки армії та тилу, виділяючи сотні мільйонів євро на сучасне озброєння.

Міністерство оборони ФРН розпочало закупівлю дронів-камікадзе з системами штучного інтелекту, здатними автономно розпізнавати цілі та атакувати їх навіть без зв’язку з оператором.

“Ми готуємо суспільство до можливих масових втрат та диверсій. Це реалії сучасної війни”, — заявляють німецькі генерали.

Також у Бундестагу подано бюджетний запит на 536 млн євро для закупівлі баражувальних боєприпасів у німецьких компаній Helsing та Stark Defence.

Також раніше Велика Британія оголосила про намір упродовж найближчих трьох років збільшити військову присутність у Норвегії на тлі зростання загроз із боку Росії в Арктичному регіоні та Північній Атлантиці.