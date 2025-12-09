Росія готує диверсії в Європі / © 112.ua

Реклама

Одне з європейських розвідувальних агентств вважає, що Росія готується здійснювати масштабні диверсії в Європі. Експерти попереджають, що це лише верхівка айсберга.

Про це пише Financial Times.

За даними видання, російські агенти активно оглядають автомобільні мости та залізниці по всьому континенту на наявність слабких місць з наміром їх замінувати.

Реклама

Масштаби диверсійної діяльності Росії вражають. Відомо, що одна з російських диверсійних мереж готувала підриви літаків, які летіли до Сполучених Штатів Америки. Вилученої вибухівки було достатньо для того, щоб організувати масштабні теракти у повітрі.

Раніше у польській прокуратурі заявили, що підпали посилок в логістичних центрах кур’єрських компаній, які сталися цього літа в Польщі, Німеччині та Великій Британії, були спробою саботувати рейси до США та Канади.

Західні фахівці також запобігали замахам на:

сходження поїздів з рейок,

підпали торговельних центрів,

отруєння водопостачання.

«Те, що відомо громадськості — це лише верхівка. Є ще багато речей, про які уряди вирішили не говорити», — прокоментував ситуацію експерт з Росії в Chatham House Кір Джайлз.

Реклама

Як працюють агенти

Росія активно вербує східноєвропейців та місцевих бандитів для своїх диверсій. Операціями керують дистанційно, використовуючи месенджери та криптовалюти для фінансування.

Попри те, що останніми роками велику кількість російських шпигунів було вигнано з Європи, агентства Кремля намагалися знову проникнути в європейські держави за допомогою підготовлених професіоналів. Деякі розвідувальні дані свідчать про довгострокове планування.

Оцінки диверсійних дій Росії дедалі частіше розглядаються через призму Спільної оцінки загроз НАТО 2023 року. У доповіді йдеться, що Москва готує свою армію і економіку до можливої війни з Європою через кілька років.

На думку західних фахівців, якщо США і Європа не будуть жорстко реагувати на диверсії російських спецслужб, то виникає серйозна загроза ще більшої ескалації, наприклад, нападу на країни Балтії.

Реклама

Водночас, фахівці вважають, що НАТО може похвалитися високим рівнем розуміння загроз. Москва знає, що Альянс здатен швидко відреагувати у разі атаки з боку Росії.

Нагадаємо, уряд Литви запровадив режим надзвичайної ситуації через фіксацію повітряних зондів і куль, що надходять з території Білорусі. Литовська влада зазначає, що ці повітряні об’єкти використовуються для незаконного переміщення вантажів через кордон.

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович пояснив, що впровадження НС пов’язане не лише з порушенням повітряного простору, але й із загрозою національній безпеці країни. Зі свого боку, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн охарактеризувала інциденти як «неприйнятну гібридну атаку» на державу-члена ЄС.

Офіційний Мінськ відкидає всі звинувачення та запевняє, що не має жодного стосунку до цих подій.